Щомісячні платежі майже однакові: що дорожче – оренда чи іпотека

Українці, які планують придбати житло, часто порівнюють іпотеку з орендою. Суми щомісячних платежів можуть бути схожими, однак початкові витрати та ризики суттєво відрізняються.

Скільки потрібно на старті для оренди та іпотеки

Для оренди квартири за 16 тисяч гривень на місяць спочатку потрібно заплатити за перший місяць і внести заставу, повідомляє Finance.ua.

Якщо житло шукають через рієлтора, до цієї суми додається комісія у розмірі 50 – 100% місячної плати. Загалом на старті знадобиться приблизно 40 – 48 тисяч гривень.

За програмою "єОселя" мінімальний перший внесок становить 20% вартості житла, тобто це тривалі накопичення. Для квартири за 2,5 мільйона гривень це щонайменше 500 тисяч гривень.

Ще близько 60 – 70 тисяч гривень потрібно витратити на податки при купівлі – на оцінку житла, нотаріальні послуги, державне мито, збір до Пенсійного фонду, банківські комісії, страхування та інші платежі під час оформлення.

Як відрізняються щомісячні витрати на житло

Оренда однокімнатної квартири у великих містах коштуватиме 16 – 18 тисяч гривень на місяць. Ціну зазвичай фіксують у договорі на пів року або рік, після чого власник може її переглянути. Ще додаються комунальні платежі.

Платіж за "єОселею" зі ставкою 7% і кредитом на 20 років становитиме близько 15,5 тисячі гривень протягом перших десяти років. Від одинадцятого року ставка зросте до 10%, а платіж – приблизно до 18,5 тисячі гривень.

Власник іпотечного житла також щороку оплачує страхування нерухомості – близько 0,25% її вартості. Податок на майно залежатиме від площі житла та наявних пільг. За ринковими програмами ставки становлять 15 – 18% річних, а переплата за 20 років може дорівнювати двом або трьом вартостям квартири.

Які ризики мають оренда та іпотека

Орендна плата може зрости після завершення договору. Власник також може продати квартиру, заселити родичів або не продовжувати оренду. Орендоване житло при цьому залишається його власністю, тоді як після повного погашення іпотеки квартира переходить покупцеві.

Втрата доходу може ускладнити виплати за кредитом. Навіть якщо житло подешевшає або зазнає пошкоджень через обстріли, позику доведеться й надалі сплачувати за договором. Поточні й капітальні ремонти у власному житлі оплачує власник, тоді як великі роботи в орендованій квартирі зазвичай бере на себе орендодавець.

Нагадаємо, у частині українських міст щомісячний платіж за програмою "єОселя" нижчий за вартість оренди житла. Йдеться про Львів, Івано-Франківськ, Луцьк та Ужгород, тоді як у більшості інших міст оренда поки залишається дешевшою.