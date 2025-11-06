Помилка архітектора: у Житомирі здають в оренду офіс з кривим вікном

У Житомирі з'явилось оголошення про оренду дуже цікавого комерційного приміщення з кривим вікном, яке ще раніше привертало увагу людей. Орендодавець зазначає, що таке приміщення може ідеально підійти для фотостудії та інших креативних ідей.

Будівля знаходиться на вулиці Тараса Бульби-Боровця, пише 24 Канал з посиланням на OLX.

Чим унікальне приміщення?

За словами орендодавця, цікавинкою офісу є саме це криве вікно – воно створює своєрідний акцент.

Офіс з кривим вікном ззовні / Фото OLX

Частина простору від вікна сприймається ніби зсунута, що додає приміщенню особливого характеру і додає сюрреалістичний ефект. Незвичний елемент став справжньою "візитівкою" будівлі.

Як виглядає кабінет?

Офіс з кривим вікном розташований на першому поверсі двоповерхового офісного приміщення. Також у будівлі є напівпідвальний склад, поділений на дві частини. Площа приміщення 21 квадратний метр.

У приміщенні є опалення, санвузли, пожежна сигналізація, відеоспостереження та місце для паркування.

Цікаво! Крім оренди на сайті OLX пропонують придбати це приміщення повністю. Загальна площа об'єкта 1 300 квадратних метрів.

Скільки коштує оренда офісу з кривим вікном?

Вартість оренди комерційного кабінету, як зазначає орендодавець, 8 000 гривень на місяць. Для Житомира це досить конкурентоспроможна ціна.

За даними ЛУН, оренда комерційної нерухомості в Житомирі дуже різниться за цінами. Вартість залежить від розташування, ремонту та площі.

Ціни на оренду в середньому стартують від 200 гривень за метр квадратний. Великі офіси без ремонту пропонують орендувати значно дешевше.

Що ще орендують для офісів?

Часто для офісів обирають вагончики на колесах або побутівки. Вони продовжують набирати популярності особливо у Києві. Вагончики є мобільними, легко встановлюються і можуть бути використані як тимчасове житло або офіс.

Вартість оренди житлового вагончика в Києві варіюється від 2 400 до 4 тисяч гривень на місяць, проте є додаткові витрати на доставку, монтаж та умеблювання.