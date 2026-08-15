Львів б'є по кишені: скільки коштує орендувати квартиру в серпні 2026 року

Оренда житла у Львові залишається однією з найдорожчих в Україні, а ціни продовжують зростати. Розповідаємо, скільки у серпні 2026 року коштує зняти квартиру різної кімнатності та в яких районах житло найдорожче.

Ціни на оренду квартир у Львові

За даними ЛУН, на кінець липня 2026 року медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири у Львові становила 22,5 тисячі гривень на місяць, повідомляє ЛУН. За рік ціна такого житла зросла приблизно на 28%, а лише за місяць – більш ніж на 11%.

Двокімнатні квартири в середньому здавалися за 27 тисяч гривень на місяць. За рік медіанна ціна зросла приблизно на 28%, а за місяць – більш ніж на 9%.

Найдорожчими серед основних категорій є трикімнатні квартири – їхня медіанна вартість становила близько 31,5 тисячі гривень на місяць. Річне зростання для такого житла оцінюється приблизно у 25%.

Водночас вартість суттєво залежить від району. Наприклад, за даними ЛУН, однокімнатна квартира у Шевченківському районі коштувала в середньому 24,8 тисячі гривень, тоді як у Галицькому – близько 18 тисяч гривень.

Для двокімнатних квартир найвища медіанна ціна також зафіксована у Шевченківському районі – 31,5 тисячі гривень. У Сихівському районі показник становив 27 тисяч гривень, а в інших районах – близько 24,8–25,8 тисячі гривень.

Де у Львові найдорожче орендувати житло

Таким чином, вибір району може суттєво вплинути на щомісячні витрати орендаря. Якщо для однокімнатної квартири різниця між найдорожчим і найдешевшим із наведених районів становить майже 7 тисяч гривень, то для двокімнатної вона сягає близько 6,7 тисячі гривень.

Окремо варто враховувати, що статистика ЛУН базується на медіанній вартості оренди квартир, а не на середній ціні всіх оголошень. Тому конкретна квартира може коштувати як помітно дешевше, так і дорожче залежно від ремонту, площі, стану будинку, меблів та близькості до центру.

Інші дані демонструє DIM.RIA: станом на 11 серпня 2026 року середня ціна квартири в оголошеннях про оренду у Львові становила близько 526 доларів, або приблизно 23,7 тисячі гривень за актуальним курсом, наведеним сервісом. Середня ціна оренди одного квадратного метра становила близько 10 доларів.

Отже, для пошуку квартири у Львові у 2026 році варто орієнтуватися щонайменше на 20–25 тисяч гривень на місяць за однокімнатне житло. За двокімнатну квартиру бюджет доцільно закладати на рівні близько 25–30 тисяч гривень, тоді як трикімнатна може обійтися у понад 30 тисяч гривень щомісяця.