У Європі оренда житла займає значну частину сімейного бюджету. У деяких країнах і міста вона може поглинути майже всю зарплату.

Які країни та міста Європи мають найкраще співвідношення оренди до зарплати, а де оплата за помешкання взагалі непосильна, розповідає 24 Канал із посиланням на Euronews Business.

Де найвищі зарплати в Європі?

У 2025 році найвищі середні місячні чисті зарплати у Швейцарії. У Женеві це – 7 307 євро, а у Цюриху – 7 127 євро.

В Європі найнижча зарплата в Стамбулі (855 євро), далі йдуть Афіни (1 044 євро).

Середня зарплата у Римі – 2 046 євро. Мадрид трохи вищий – 2 193 євро.

Значно вищі зарплати у Берліні (3 565 євро), Парижі (3 630 євро) та Лондоні (3 637 євро).

Заробітні плати перевищують 4 000 євро у Люксембурзі, Амстердамі, Копенгагені та Франкфурті.

Які європейські міста мають найвищу оренду?

В Європі найвища оренда однокімнатних квартир – у Лондоні (2 732 євро), найнижча – в Афінах (595 євро).

У Цюриху, Дубліні, Амстердамі та Женеві оренда також перевищує 2 000 євро, тоді як у Стамбулі та Будапешті вона залишається нижче 900 євро.

Відсоток зарплати, що йде на оренду, є більш корисною мірою, оскільки показує, який дохід лишається після оплати житла.

Співвідношення 100% означає, що вся зарплата йде на оренду. Будь-яке значення понад це означає, що нічого не залишається або потрібен додатковий дохід.

В Європі співвідношення оренди до зарплати коливається від 29% у Женеві до 116% у Лісабоні. Крім португальської столиці, трохи понад 100% також у Стамбулі (101%). Це означає, що середньої чистої зарплати недостатньо, щоб покрити оренду однокімнатної квартири в Лісабоні або Стамбулі.

У Лондоні одинаки змушені витрачати три чверті зарплати на оренду (75%), а також у Барселоні та Мадриді (обидва по 74%). У Мілані співвідношення також високе – 71%.

Більше половини середньої зарплати також витрачається на оренду у Римі (65%), Дубліні (62%), Афінах (57%), Варшаві (56%), Празі (54%) та Будапешті (52%).

Відсоток зарплати, що витрачається на оренду, у світі / Фото Deutsche Bank Research Institute

Відсоток від зарплати, що залишається після сплати орендної плати, у світі / Фото Deutsche Bank Research Institute

Де найнижче співвідношення оренди до зарплати?

Женева (29%) – єдине європейське місто, де співвідношення оренди до зарплати менше 30%. Далі йде 5 європейських міст, де одинаки витрачають менше двох п'ятих (40%) зарплати на оренду: Люксембург та Франкфурт (по 34%), Цюрих та Гельсінкі (по 35%) та Відень (38%).

Серед столиць топ-5 європейських економік найнижче співвідношення у Берліні – 40%, Париж – 45%. Найвище – Лондон (75%), далі Мадрид (74%) та Рим (65%).

У інших великих містах: Дублін (62%), Афіни (57%), Амстердам (49%), Стокгольм (46%), Едінбург (44%), Копенгаген (43%), Осло (42%).

Скільки залишається після оплати оренди?

У світі найбільші залишкові доходи після оренди – у двох швейцарських містах: Женева (5 174 євро) та Цюрих (4 638 євро).

Найнижчий також в Європі – Лісабон – 202 євро, тобто середньої зарплати не вистачає на оренду. У Стамбулі одинаку потрібно знайти ще 13 євро, щоб оплатити оренду.

Крім двох швейцарських міст, залишковий дохід після оренди також перевищує 2 000 євро у шести інших європейських містах: Люксембург, Франкфурт, Копенгаген, Амстердам, Осло та Гельсінкі.