Закон у поміч: що робити, якщо орендар не платить за житло і не з'їжджає

Інколи трапляються ситуації, коли квартирант протягом тривалого часу ухиляється від сплати за оренду. Ба більше, він може відмовлятися покинути помешкання.

Про права та обов'язки, які мають орендарі, а також про те, як власникам діяти у складних ситуаціях, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар юристки адвокатського об'єднання "Діксі Лексі" Ірини Степаненко "РБК-Україна".

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Основні обов'язки орендаря

Цивільний кодекс передбачає, що людина, яка орендує житло, повинна вчасно сплачувати орендну плату і самостійно покривати витрати на компослуги (якщо інше не передбачено договором).

Однак трапляються випадки, коли орендар систематично не платить за оренду, продовжує проживати у квартирі без дозволу, відмовляється добровільно звільнити житло.

Така поведінка орендаря не лише суперечить етичним нормам, але й порушує вимоги чинного цивільного законодавства,

– наголосила юристка.

Що може зробити власник житла

За словами Степаненко, якщо немає письмового договору, то орендодавець суттєво обмежений у захисті своїх прав. Без документального підтвердження домовленостей важко вимагати оплату.

Якщо ж договір укладено офіційно, власник може діяти в межах закону.

Якщо орендар не платить понад 6 місяців (або понад два рази у випадку короткострокової оренди), орендодавець може йти до суду з вимогою про розірвання договору.

Спершу слід надіслати письмову вимогу до орендаря з вимогою погасити борг або звільнити приміщення. У разі відсутності відповіді – подати позов до суду щодо:

стягнення заборгованості;

розірвання угоди;

примусового виселення (без надання іншого житла, що дозволено законом).

Якщо суд ухвалив рішення на користь орендодавця, але орендар відмовляється його виконувати, справу передають до державної виконавчої служби. Тоді проводиться примусове виселення у присутності понятих, поліції та державного виконавця, з обов’язковим складанням акта виконання.



Договір – гарантія як для власника житла, так і для орендаря / Фото Freepik

Чого власнику категорично не можна робити

Юристка застерегла, що власник житла не має права:

самостійно виселяти мешканця;

змінювати замки та обмежувати доступ до житла;

відключати компослуги;

виносити речі квартиранта без його згоди.

Як захистити себе від проблем з орендарями

Аби уникнути проблем з орендарями, Ірина Степаненко рекомендує орендодавцям: