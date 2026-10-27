В Україні змінили правила оцінки нерухомості: що це означає для власників житла

В Україні змінюють правила оцінки нерухомості при купівлі та продажу житла. Новий закон має спростити оформлення угод і зменшити витрати, проте для власників квартир і будинків є важливий нюанс.

Що зміниться в оцінці нерухомості за новим законом

Верховна Рада 14 жовтня 2026 року ухвалила закон №5020-IX про оцінку майна, окремі положення якого набули чинності 27 жовтня, повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Важливо! Повністю нові правила почнуть діяти через 18 місяців, а до цього частина попередніх норм залишатиметься чинною. Закон передбачає перехід на міжнародні та європейські стандарти оцінювання майна. Досі в Україні використовували національні стандарти, а законодавство у цій сфері ґрунтувалося на правилах, ухвалених ще у 2001 році.

Зміниться і порядок оцінювання будівель разом із земельними ділянками під ними. Раніше ці об'єкти могли оцінювати різні фахівці, через що власникам доводилося окремо оформлювати документи. За новими правилами оцінювання будівель і землі об'єднають в одній системі, а результати відображатимуть в одному звіті. Це має спростити оформлення угод, зокрема коли будинок і ділянка належать різним людям.

Як нові правила вплинуть на купівлю та продаж житла

Зміни стосуються оцінювання нерухомості при купівлі, продажу, даруванні та успадкуванні. Спільне оцінювання будівель і земельних ділянок має спростити оформлення угод і зменшити пов'язані з цим витрати.

Водночас конкретних сум економії для власників у Верховній Раді не називають, тому говорити про гарантоване здешевлення оформлення кожної угоди поки зарано.

Для фізичних осіб суттєвих змін у звичному порядку оформлення нерухомості не очікують. Перехід на міжнародні стандарти також не означає, що квартири та будинки автоматично подорожчають або подешевшають. Найбільше оновлення правил вплине на компанії та фінансові установи, адже оцінка українського майна стане зрозумілішою для іноземних інвесторів. Це має полегшити операції з нерухомістю та залучення коштів в Україну.

Нагадаємо, в Україні пропонують безоплатно передавати земельні ділянки під багатоквартирними будинками у спільну власність співвласників житла. Водночас таку землю не можна буде окремо продати, поділити між власниками квартир або передати в іпотеку.