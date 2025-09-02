Інтер'єр Овального кабінету при Трампові став "багатшим", що важко не помітити. Президент взявся до змін зі своєю любов'ю до максималізму та всіляких золотих деталей.

Більше картин, більше золотих деталей на стінах, навіть більше прапорів – Трамп вирішив доповнити кожен куточок Овального кабінету. Зважаючи на його любов, до всього золотого і пишного, у США це навряд чи когось здивувало, розповідає 24 Канал з посиланням на Business Іnsider.

Яким був, а яким став Овальний кабінет при Трампові?

Кожен президент США вносить у дизайн інтер'єру Білого дому щось своє. Дональд Трамп під другого терміну вирішив втілити свою любов до максималізму та золота.

Найперше, що одразу впадає у вічі це світлий кремовий килим, адже за президентства Джо Байдена він був темно-синім. Очевидно, Трамп вирішив, що до позолоти личитиме щось світліше, благородніше.



Інтер'єр під час президентства Байдена / Фото з інстаграму експрезидента

Під час президентства Байдена стіни були максимально простими – кілька портретів і жодного оздоблення. Трамп подбав про золоту ліпнину та повісив ще кілька портретів, створивши своєрідну галерею.



Інтер'єр при Трампові / Фото з інстаграму Білого дому

За Байдена в Овальному кабінеті було лише два прапори: американський прапор і прапор із президентською печаткою. Трамп вирішив, що цього буде замало, тому додав ще різноманітні прапори Збройних сил США, зокрема морської піхоти та військово-морських сил.



Позаду видніються два прапори / Фото з інстаграму Джо Байдена

"Розкішних" дрібниць в Овальному кабінеті також вистачає. Золоті урни, золота підставка, золота президентська печатка, яка раніше була взагалі непомітною, а тепер – повноцінний елемент декору.



Трамп доповнив прапорами Збройних сил США / Фото з інстаграму Білого дому

Який стиль в архітектурі любить Трамп?

Днями нинішній президент США ще раз продемонстрував свою прихильність до класичного стилю. Лідер країни підписав виконавчий указ, яким оголосив класичний та традиційний стилі основними у федеральній архітектурі. На його думку, це рішення "знову зробить федеральну архітектуру прекрасною".

Річ у тім, що Трамп не любить модернізм, а саме бруталізм, тому не хоче бачити головні будівлі в такому "простому" стилі. Бруталізм є повною протилежністю пишному та величному класицизму. Для нього характерні прості геометричні форми та "голі стіни". Прикладом федеральної будівлі у стилі бруталізму в США є штаб-квартира ФБР.