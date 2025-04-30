Стартап будує доступне житло прямо на подвір'ях у людей

Південноафриканський стартап зводить мінібудинки на подвір'ях вже наявних. На такий крок пішли через житлову кризу у країні.

Про те, який вигляд мають такі будинки та на яких умов їх споруджують, 24 Канал розповідає з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу Пара купила дорогий будинок, але чужинець "захопив" його, а суд не може нічого вдіяти

Що відомо про стартап Bitprop

Компанію Bitprop у 2019 році заснував шведський бізнесмен Карл Фредерік Саммелі. З нею співпрацюють більш ніж 100 власників нерухомості. Вони надають частини своїх ділянок, аби на них збудували житло. Йдеться про 7 поселень навколо Кейптауна, куди за часів апартеїду примусово виселяли темношкірих людей.

Будинок переважно має площу приблизно 20 квадратних метрів. Його будують на подвір'ї чи на ділянці власника-партнера. Потім таке помешкання здають в оренду в середньому за 4 тисяч рандів (180 – 190 євро) на місяць. Власник ділянки спершу отримує 15% від оренди, а через 10 років стає власником житла.



Такий вигляд має будинок від Bitprop / Фото www.bitprop.com

Як все відбувається на практиці

70-річна Нонкосі Клаас дозволила Bitprop звести 6 адмінбудинків на своїй території. Тепер жінка заробляє на відсотку з оренди 165 євро щомісяця. До слова, її пенсія становить трохи більш ніж 100 євро. У результаті її загальний дохід перевищує середній у ПАР.

Доступне житло у Південній Африці зараз дуже дефіцитне. Часто будинки з'являються на муніципальній землі без необхідних дозволів і зручностей. Вони можуть бути не забезпечені світлом, водою, каналізацією. Натомість Bitprop пропонує легальне та якісне рішення.

Однак підхід компанії дехто критикує. Зокрема, Хленгіве Майла з Університету Преторії заявляє, що такі будинки навантажують міську інфраструктуру. До реалізації проєкту частина людей прогнозувала, що орендарі не платитимуть за проживання, а також виникатимуть проблеми з місцевими бандами. Однак ці застереження не справдилися.

Нагадаємо, житель Каліфорнії Елвіс Саммер присвятив своє життя спорудженню невеликих будинків для бездомних. У такий спосіб він вже врятував сотні життів.

