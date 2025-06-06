Кожна будівля на Хрещатику та навколишніх вулицях має багату історію. Серед них і Пасаж, який є другим за ліком, адже перший згорів.

Про історію будівлі 24 Канал розповідає з посиланням на "Телеграф".

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Історія першого Пасажу

Перший київський Пасаж, спроєктований Георгієм Весманом і зведений у 1871 році, був розташований за адресою Хрещатик, 38. Будівля у формі літери "П" займала цілий квартал і служила проходом-вулицею з виходом на головну артерію міста.

Там жили актори, музиканти та оперні співаки, оскільки поруч був театр. На нижніх поверхах працювали магазини, а верхні були відведені під житло та офіси. На жаль, ця архітектурна перлина не вціліла – у 1941 році її знищила пожежа.

Як з'явився другий Пасаж

Сучасний Пасаж на Хрещатику, 15, називають ще "Новим" або "Великим". Він є яскравим представником неокласичної архітектури початку минулого століття. Комплекс має форму вуличного коридору, утвореного двома паралельними корпусами, що охоплюють цілий квартал. На перших поверхах розташовані торгові приміщення, а вище – офіси та житлові апартаменти. З моменту свого створення він мав комерційне призначення і фактично виконував роль бізнес-центру тієї епохи.



Пасаж у Києві у 1980-х роках / Фото з "Група Історія міста 1900 – 1999 роки"

Проєкт споруди створив архітектор Павло Андрєєв у неокласичному стилі. Зведення розпочалося у 1913 році на місці маєтку Мартіна Штифлера – власника відомої київської кондитерської. Комплекс складається з двох витягнутих корпусів довжиною приблизно 130 метрів, які з'єднані торцевими об'ємами з арковими проїздами.

Будівництво тривало приблизно рік. Однак з початком Першої світової війни роботи були зупинені. Через це не вдалося завершити головну арку зі сторони Хрещатика, яка мала стати центральним входом. Також була амбітна ідея – перекриття простору між корпусами скляним дахом складної інженерної конструкції, але цей задум так і не був реалізований.



Сучасний вигляд Пасажу зсередини / Фото mistokyia.ua

Під час Другої світової війни Пасаж зазнав значних руйнувань. Його навіть думали знести. Втім, все ж вирішили зберегти будівлю та реконструювати її. У 1948 – 1950 роках фасади будівлі відреставрували за проєктом архітектора Олександра Малиновського, дотримуючись первісного неокласичного стилю.

До старої будівлі добудували 6-поверховий корпус, який мав велику арку. Саме вона і стала новим парадним входом зі сторони Хрещатика.

Пасаж формують торгові приміщення, офіси та помешкання. Однак, окрім цього, він є важливою частиною архітектурного ансамблю Києва.