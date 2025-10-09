В держбюджеті на 2026 рік за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях України передбачено 14 мільярдів гривень компенсації. Таким чином, незабаром буде розроблена нова процедура компенсації для всіх внутрішньопереміщених осіб.

Як ВПО отримуватимуть компенсацію за зруйноване житло?

Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк розповіла, що нова процедура виплат передбачається для всіх внутрішньо переміщених осіб, які мають житло на тимчасово окупованих територіях, передає 24 Канал з посиланням ефір телемарафону.

Крім того, за словами Шуляк, відповідно до програми єВідновлення понад 100 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло, а майже 22 тисячі українців отримали сертифікати на нову домівку.

Олена Шуляк Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Перший важливий компонент, який почав працювати, це компенсації за пошкоджене житло. Другий компонент – це житлові сертифікати за зруйноване житло. Стартував третій важливий етап, але він ще не набрав таких обертів, як ми планували. Він стосується відновлення на власній ділянці.

Тобто люди отримають кошти й витратять їх або на будівництво, або на придбання будівельних матеріалів. Водночас потім вони повинні підготувати звіти щодо витрат, а спеціальна комісія їх підтверджує.

Крім того, відповідно до компенсації від Мінсоцполітики за програмою єОселя, як повідомила заступниця Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяна Кірієнко, наразі є вже перші 100 заяв від ВПО на придбання житла з компенсацією 70%, а на банківські рахунки умовного зберігання перераховано вже близько 600 мільйона гривень.

Нагадуємо, що менш як місяць тому запрацювала постанова Мінсоцполітики щодо пільгового кредитування на придбання власного житла для ВПО.

Як отримати компенсацію за оренду житла?