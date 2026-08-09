Перший внесок за "єОселю": хто може заплатити від 10%

Програма "єОселя" надає можливість українцям придбати житло на пільгових умовах. Однак це стосується лише певних категорій населення.

Хто може заплатити від 10% за перший внесок у програмі "єОселя"?

Зокрема, деякі особи можуть отримати перший внесок у розмірі від 10%, про що повідомили на сайті Ощадбанку.

Перший внесок для позичальників віком до 25 років (включно) становить від 10%.

Водночас перший внесок для людей іншого віку – разі придбання житла на вторинному ринку – становить від 20%.

Перший внесок у разі придбання житла на первинному ринку від 30%.

Нагадаємо також, що з липня уряд компенсуватиме ветеранам та сім’ям полеглих захисників та захисниць України процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, а з 11-го року – до 6%. Про це писали у Дії.

Також оголосили нові норми площі житла. Максимальна площа, яке можна придбати за програмою становить:

для квартир: 52,5 квадратних метри – для однієї людини;

73,5 квадратних метри – для сім’ї з двох або трьох людей;

додатково 21 квадратних метра – на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого; максимальна площа – 115,5 квадратних метра.

Для житлових будинків:

62,5 квадтраних метра – для однієї людини;

83,5 квадтраних метра – для сім’ї з двох або трьох людей;

додатково 21 квадратний метр – на кожного наступного члена сім’ї;

максимальна площа — 125,5 квадратних метра.

Також дітьми для участі в програмі тепер вважаються члени сім’ї, які проживають з особою, до 21 року.

Подати заявку можна через Дію. Після підтвердження заяви Дія.Підписом банки її розглянуть.

Зокрема, деякі українці можуть отримати житлові ваучери на 2 мільйони. Для цього вони повинні відповідати певним критеріям.