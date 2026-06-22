Як змінилися норми площі житла за "єОселею"

Уряд змінив підхід до нормативної площі житла в межах програми "єОселя", повідомляє Урядовий портал.

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Тепер для позичальників окремо визначені межі для квартир і приватних будинків. Це важливо ще на етапі вибору нерухомості, адже житло має відповідати не лише фінансовим умовам програми, а й установленим нормам площі.

Для квартир діятимуть такі нормативи:

для однієї людини – 52,5 квадратного метра ;

; для сім'ї з двох або трьох людей – 73,5 квадратного метра ;

; на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, додаватимуть ще 21 квадратний метр;

максимальна нормативна площа квартири – 115,5 квадратного метра.

Тобто для однієї людини та невеликої сім'ї межа буде фіксованою. Якщо ж у родині більше людей, доступна площа збільшуватиметься поступово – на 21 квадратний метр за кожного наступного члена сім'ї. Водночас навіть для великої родини діятиме верхня межа, тому купити за програмою квартиру будь-якої площі не вийде.

Для житлових будинків норми будуть вищими:

для однієї людини – 62,5 квадратного метра;

для сім'ї з двох або трьох людей – 83,5 квадратного метр а;

а; на кожного наступного члена сім'ї додаватимуть ще 21 квадратний метр;

максимальна нормативна площа будинку – 125,5 квадратного метра.

Отже, для приватних будинків передбачили більшу площу, ніж для квартир. Різниця становить 10 квадратних метрів і для однієї людини, і для сім'ї з двох або трьох людей, і для максимальної межі.

Окремо змінюється підхід до визначення складу сім'ї. У програмі враховуватимуть дітей віком до 21 року. Саме від кількості членів сім'ї залежатиме, на яку нормативну площу зможе розраховувати позичальник.

Нові правила дають змогу точніше оцінити доступне житло ще до подання заявки. Позичальник зможе орієнтуватися не лише на вартість квартири або будинку, а й на те, чи вкладається об'єкт у норми програми.

Яким сертифікатом можна сплатити перший внесок за іпотекою "єОселя"

Для сплати першого внеску за програмою "єОселя" можна використати сертифікат "єВідновлення". Саме цей механізм уже передбачений чинними правилами програми.

Водночас сертифікат "єВідновлення" поки не можна застосовувати для погашення вже оформленого іпотечного кредиту, оскільки це ще не передбачено законодавством.