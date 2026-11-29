Державна програма єОселя дозволяє українцям придбати власне житло за пільговою іпотекою, однак для цього необхідно підготувати початковий внесок. Його розмір залежить від вартості квартири, віку позичальника та міста, в якому планують купувати нерухомість.

Скільки потрібно накопичити на перший внесок за єОселею

Розмір початкового внеску за державною програмою єОселя залежить від віку позичальника, пише ЛУН. Згідно з умовами програми, українці віком від 26 років повинні сплатити щонайменше 20% вартості житла, тоді як для молоді віком до 25 років включно передбачений внесок від 10%.

Наприклад! Якщо квартира коштує 2 мільйони гривень, покупцеві віком від 26 років потрібно мати щонайменше 400 тисяч гривень власних коштів. Молодій людині до 25 років включно за такої самої вартості нерухомості знадобиться від 200 тисяч гривень.

Водночас необхідна сума суттєво відрізняється залежно від міста. За розрахунками ЛУН спільно з Національним банком України, оприлюдненими у листопаді 2026 року, середній перший внесок за найдешевшу квартиру на первинному ринку становить:

Львів – 904 тисячі гривень;

Київ – 750 тисяч гривень;

Ужгород – 697 тисяч гривень;

Вінниця – 660 тисяч гривень;

Рівне – 545 тисяч гривень;

Чернівці – 489 тисяч гривень;

Тернопіль – 476 тисяч гривень;

Одеса – 449 тисяч гривень;

Житомир – 428 тисяч гривень;

Кропивницький – 406 тисяч гривень;

Дніпро – 399 тисяч гривень;

Івано-Франківськ – 395 тисяч гривень;

Луцьк – 383 тисячі гривень;

Полтава – 365 тисяч гривень;

Хмельницький – 363 тисячі гривень;

Черкаси – 352 тисячі гривень;

Чернігів – 315 тисяч гривень;

Суми – 234 тисячі гривень;

Харків – 230 тисяч гривень;

Миколаїв – 185 тисяч гривень;

Запоріжжя – 174 тисячі гривень.

Ці показники демонструють, наскільки різними можуть бути фінансові вимоги до покупців залежно від регіону. Наприклад, у Львові потрібно накопичити понад 900 тисяч гривень, тоді як у Запоріжжі – 174 тисячі гривень. Різниця між цими сумами перевищує п'ять разів.

Важливо! Зазначені розрахунки стосуються стандартного першого внеску в розмірі 20%. Для молодих позичальників, які мають право на внесок від 10%, необхідна сума буде приблизно вдвічі меншою за умови однакової вартості житла.

Які додаткові витрати потрібно врахувати під час купівлі квартири

Потенційним учасникам програми єОселя варто пам'ятати, що перший внесок – не єдина сума, яку потрібно підготувати для придбання нерухомості. Оформлення іпотеки передбачає також низку додаткових платежів.

Зокрема, покупцеві можуть знадобитися гроші на банківську комісію, оцінку нерухомості, послуги нотаріуса та страхування квартири. Також за певних умов потрібно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Наприклад! За розрахунками Finance.ua, якщо квартира коштує 2,5 мільйона гривень, а перший внесок становить 20%, покупець повинен одразу внести 500 тисяч гривень. Ще приблизно 41–46 тисяч гривень можуть знадобитися на банківську комісію, оцінку, нотаріальні послуги та страхування за перший рік.

Якщо покупець не має права на звільнення від пенсійного збору, необхідно додатково передбачити ще 25 тисяч гривень. Тому загальні витрати на початку оформлення іпотеки можуть перевищити 570 тисяч гривень.

Водночас остаточна сума залежить від банку, умов кредитування та конкретної угоди. Наприклад, громадяни, які купують житло вперше, за дотримання встановлених вимог можуть бути звільнені від сплати пенсійного збору.

Важливо! Враховуйте обмеження програми щодо площі та вартості нерухомості. Якщо обрана квартира дорожча за встановлену граничну вартість або перевищує нормативну площу, різницю покупець повинен покрити власними коштами. Це означає, що фактичний перший внесок може бути більшим за мінімальні 10% або 20%.

Отже, перед поданням заявки на єОселю варто розрахувати не лише мінімальний початковий внесок, а й усі супутні витрати. Це допоможе зрозуміти, скільки грошей насправді потрібно накопичити для придбання власної квартири.

До речі, ми писали, що відсутність офіційного працевлаштування не завжди означає, що людина не зможе придбати житло за державною програмою єОселя. Водночас банки перевіряють платоспроможність позичальника, тому важливо розуміти, які доходи можна врахувати та якими документами їх підтвердити.