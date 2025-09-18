Петиція про регулювання діяльності рієлторів в Україні зібрала необхідні 25 тисяч підписів і вже викликала активну дискусію серед учасників ринку.

Рієлторка Оксана Савула в коментарі 24 Каналу наголосила, що ініціатива стала сигналом про глибокий суспільний запит на зміни у сфері нерухомості.

Оксана наголосила, що петиція – це не про заборону брати комісію без звернення клієнта, а про бажання людей жити у прозорому середовищі, де є зрозумілі та чесні правила гри.

Які проблеми "підсвітила" петиція?

На думку Савули, головна проблема ринку нерухомості – відсутність системних стандартів і довіри. Люди, каже вона, мають право платити лише за ті послуги, які дійсно замовляли.

Рієлторська діяльність повинна ґрунтуватися на прозорих договорах, а не на випадкових домовленостях чи неформальних практиках,

– зазначила фахівчиня.

Що потрібно змінити?

Савула підтримує ідею запровадження чітких правил роботи для рієлторів:

офіційна реєстрація як ФОПів,

сплата податків,

обов'язкове навчання та сертифікація.

Тільки тоді ми зможемо вивести професію на новий рівень і змінити ставлення людей. Бо поки що у багатьох вкорінилося недолюблювання чи навіть знецінення рієлторів. І це несправедливо, адже справжній фахівець бере на себе величезну відповідальність: від перевірки документів до гарантії безпечної угоди,

– наголосила рієлторка.



Рієлторка Оксана Савула / Фото з інстаграму

Яким є міжнародний досвід?

За словами Савули, у багатьох країнах рієлтор – це насамперед партнер і захисник клієнта, людина, якій довіряють, адже вона не лише знає ринок, а й несе зобов'язання перед законом.

"Я вірю, що й в Україні професія рієлтора може стати саме такою – поважною, авторитетною, престижною. І ця петиція – один із кроків у цьому напрямку", – підсумувала експертка.

Що відомо про цю петицію?