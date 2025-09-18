Укр Рус
18 вересня, 19:53
2

Ринок нерухомості потребує змін: як рієлтори реагують на вимогу врегулювати їхню роботу

Альона Захарова
Основні тези
  • Петиція про регулювання діяльності рієлторів в Україні зібрала понад 25 тисяч підписів і викликала обговорення щодо змін у сфері нерухомості.
  • Пропонується запровадження обов'язкової реєстрації рієлторів, сертифікації, прозорих договорів, і заборони стягнення комісії без звернення клієнта.

Петиція про регулювання діяльності рієлторів в Україні зібрала необхідні 25 тисяч підписів і вже викликала активну дискусію серед учасників ринку.

Рієлторка Оксана Савула в коментарі 24 Каналу наголосила, що ініціатива стала сигналом про глибокий суспільний запит на зміни у сфері нерухомості.

Оксана наголосила, що петиція – це не про заборону брати комісію без звернення клієнта, а про бажання людей жити у прозорому середовищі, де є зрозумілі та чесні правила гри.

Які проблеми "підсвітила" петиція?

На думку Савули, головна проблема ринку нерухомості – відсутність системних стандартів і довіри. Люди, каже вона, мають право платити лише за ті послуги, які дійсно замовляли.

Рієлторська діяльність повинна ґрунтуватися на прозорих договорах, а не на випадкових домовленостях чи неформальних практиках, 
– зазначила фахівчиня.

Що потрібно змінити?

Савула підтримує ідею запровадження чітких правил роботи для рієлторів:

  • офіційна реєстрація як ФОПів,
  • сплата податків,
  • обов'язкове навчання та сертифікація.

Тільки тоді ми зможемо вивести професію на новий рівень і змінити ставлення людей. Бо поки що у багатьох вкорінилося недолюблювання чи навіть знецінення рієлторів. І це несправедливо, адже справжній фахівець бере на себе величезну відповідальність: від перевірки документів до гарантії безпечної угоди, 
– наголосила рієлторка.


Рієлторка Оксана Савула / Фото з інстаграму

Яким є міжнародний досвід?

За словами Савули, у багатьох країнах рієлтор – це насамперед партнер і захисник клієнта, людина, якій довіряють, адже вона не лише знає ринок, а й несе зобов'язання перед законом.

"Я вірю, що й в Україні професія рієлтора може стати саме такою – поважною, авторитетною, престижною. І ця петиція – один із кроків у цьому напрямку", – підсумувала експертка.

Що відомо про цю петицію?

  • Петиція про врегулювання діяльності рієлторів в Україні зібрала понад 25 тисяч підписів і тепер має бути розглянута урядом.
  • Автори вимагають запровадження обов'язкової реєстрації рієлторів як ФОПів чи юросіб, сертифікації та навчання, прозорих договорів із клієнтами, а також заборони стягнення комісії без фактичного звернення людини.
  • Також пропонується створити робочу групу для розробки чітких правил і передбачити адміністративну відповідальність за їх порушення.