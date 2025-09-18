Рынок недвижимости требует изменений: как риелторы реагируют на требование урегулировать их работу
- Петиция о регулировании деятельности риелторов в Украине собрала более 25 тысяч подписей и вызвала обсуждение относительно изменений в сфере недвижимости.
- Предлагается введение обязательной регистрации риелторов, сертификации, прозрачных договоров, и запрета взыскания комиссии без обращения клиента.
Петиция о регулировании деятельности риелторов в Украине собрала необходимые 25 тысяч подписей и уже вызвала активную дискуссию среди участников рынка.
Риелтор Оксана Савула в комментарии 24 Каналу отметила, что инициатива стала сигналом о глубоком общественном запросе на изменения в сфере недвижимости.
Смотрите также Цены на аренду квартир во Львове: где снимать однокомнатное жилье дороже, чем двухкомнатное
Оксана отметила, что петиция – это не о запрете брать комиссию без обращения клиента, а о желании людей жить в прозрачной среде, где есть понятные и честные правила игры.
Какие проблемы "подсветила" петиция?
По мнению Савулы, главная проблема рынка недвижимости – отсутствие системных стандартов и доверия. Люди, говорит она, имеют право платить только за те услуги, которые действительно заказывали.
Риэлторская деятельность должна основываться на прозрачных договорах, а не на случайных договоренностях или неформальных практиках,
– отметила специалист.
Что нужно изменить?
Савула поддерживает идею введения четких правил работы для риелторов:
- официальная регистрация как ФЛП,
- уплата налогов,
- обязательное обучение и сертификация.
Только тогда мы сможем вывести профессию на новый уровень и изменить отношение людей. Потому что пока у многих укоренилось недолюбливание или даже обесценивание риэлторов. И это несправедливо, ведь настоящий специалист берет на себя огромную ответственность: от проверки документов до гарантии безопасной сделки,
– подчеркнула риелтор.
Риелтор Оксана Савула / Фото из инстаграма
Каков международный опыт?
По словам Савулы, во многих странах риэлтор – это прежде всего партнер и защитник клиента, человек, которому доверяют, ведь она не только знает рынок, но и несет обязательства перед законом.
"Я верю, что и в Украине профессия риелтора может стать именно такой – уважаемой, авторитетной, престижной. И эта петиция – один из шагов в этом направлении", – подытожила эксперт.
Что известно об этой петиции?
- Петиция о урегулировании деятельности риелторов в Украине собрала более 25 тысяч подписей и теперь должна быть рассмотрена правительством.
- Авторы требуют введения обязательной регистрации риэлторов как ФЛП или юрлиц, сертификации и обучения, прозрачных договоров с клиентами, а также запрета взыскания комиссии без фактического обращения человека.
- Также предлагается создать рабочую группу для разработки четких правил и предусмотреть административную ответственность за их нарушение.