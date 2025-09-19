Тренди підлогових покриттів змінюються повільно, але впливають на загальний вигляд простору. Підлога може задати тон всьому інтер'єру – зробити його стильним або навпаки застарілим.

Яка підлога буде популярною у 2026 році, 24 Канал розповідає з посиланням на Veranda.

Що відомо про нові тренди в підлоговому покритті?

У 2026 році в моді будуть простота, практичність та екологічність. Дизайнери зазначають, що клієнти хочуть щось унікальне, але водночас легке в догляді. Тому підлога має бути не лише красивою, а й функціональною.

Замість холодних, стерильних інтер'єрів люди дедалі частіше обирають тепліші рішення. Яскравіших кольорів люди прагнуть і на підлозі.

Сірі відтінки відходять у минуле. Їх замінюють теплі тони: медові, карамельні, каштанові,

– зазначає Еллі Крістофер з Алабами.

За її словами широкі підлоги з білого дуба залишаються актуальними, але тепер у нових кольорах.

Водночас архітекторка Мінді Келсон О'Коннор додає, що важливо враховувати контекст. Адже те, що доречне для одного стилю будинку, може мати дивний вигляд для іншого. Слід орієнтуватися на освітлення, матеріали й загальний стиль дому, а не лише на модні тенденції.



Дизайнери радять не боятися яскравих кольорів підлоги / Фото Мелані Асеведо

У 2026 році дерев'яні підлоги знову у центрі уваги. Хоча широкі дошки залишаються популярними, зростає інтерес до "ялинки" та вишуканих паркетних візерунків. Крім дерева, в тренді – картатий камінь. Цей матеріал додає простору як структури, так і художньої виразності.

Настав час підлоги вийти на перший план. "Це зміна фокусу – раніше акценти робили на стінах і стелях", – пояснює дизайнерка Зої Фельдман із Вашингтона. Тепер увага зосереджується на підлозі: з'являються яскраві кольори, текстури й нестандартні матеріали.

Щодо кольорів, дизайнери радять обирати пастельні блакитні й зелені відтінки як альтернативу базовим тонам. А тим, хто не боїться виділитись, можна додати яскраву кольорову деталь – скажімо, червоний акцент.

Водночас видання Archiproducts пише, що у 2026 році актуальними будуть безшовні покриття, плиткові облицювання, екологічно дружні матеріали, геометричні візерунки у стилі шахівниці, а також комбінування паркету з плиткою. Перевага надаватиметься нейтральним відтінкам – бежевому, сірому та ніжно-рожевому, доповненим більш насиченими природними кольорами, такими як зелений, земляний коричневий, а також контрастними чорно-білими геометричними малюнками.

На що ще звернути увагу у питаннях підлоги?

Під час укладання підлоги важливо залишати зазори по краях, особливо для ламінату, щоб уникнути деформації. Варто точно розраховувати кількість матеріалу, щоб не купити зайвого чи недостатньо. Не можна економити на якісній підкладці, яка захищає від вологи та вирівнює основу. Також слід ретельно вирівняти підлогу перед укладанням і не економити на інструментах, щоб уникнути проблем і додаткових витрат.

Цегляна підлога вирізняється високою міцністю та здатністю витримувати значні навантаження. Водночас її поверхня може мати природні нерівності, що впливають на стійкість меблів. Для захисту від вологи цеглу необхідно обробляти герметиком і забезпечувати належний догляд. Проте довгий термін служби такої підлоги виправдовує ці зусилля та витрати.

Нові власники оселі нерідко хочуть замінити стару дерев'яну підлогу, особливо якщо на ній є подряпини, вм'ятини або вона виглядає занедбаною. Проте таке рішення може обернутися серйозними витратами. Замість заміни краще розглянути варіант реставрації, адже відновлена дерев’яна підлога не лише зберігає свій шарм, а й може збільшити ринкову вартість будинку – аж до 5%.

Глянцеві темні породи дерева, блискучі покриття взагалі, полірований бетон, однотонна біла плитка та глянсовий мармур – це найменш практичні варіанти підлог, оскільки вони дуже помітно накопичують бруд і потребують частого прибирання. При виборі покриття важливіше звертати увагу на його зручність у догляді, особливо якщо немає бажання прибирати щодняʼ