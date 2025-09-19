Тренды напольных покрытий меняются медленно, но влияют на общий вид пространства. Пол может задать тон всему интерьеру – сделать его стильным или наоборот устаревшим.

Какой пол будет популярным в 2026 году, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Veranda.

Читайте также 6 мелочей, которые мгновенно меняют вид комнаты: на что советуют обратить внимание дизайнеры

Что известно о новых трендах в напольном покрытии?

В 2026 году в моде будут простота, практичность и экологичность. Дизайнеры отмечают, что клиенты хотят что-то уникальное, но одновременно легкое в уходе. Поэтому пол должен быть не только красивым, но и функциональным.

Вместо холодных, стерильных интерьеров люди все чаще выбирают более теплые решения. Ярких цветов люди стремятся и на полу.

Серые оттенки уходят в прошлое, их заменяют теплые тона: медовые, карамельные, каштановые,

– отмечает Элли Кристофер из Алабамы.

По ее словам широкие полы из белого дуба остаются актуальными, но теперь в новых цветах.

В то же время архитектор Минди Келсон О'Коннор добавляет, что важно учитывать контекст. Ведь то, что уместно для одного стиля дома, может иметь странный вид для другого. Следует ориентироваться на освещение, материалы и общий стиль дома, а не только на модные тенденции.



Дизайнеры советуют не бояться ярких цветов пола / Фото Мелани Асеведо

В 2026 году деревянные полы снова в центре внимания. Хотя широкие доски остаются популярными, растет интерес к "елочке" и изысканным паркетным узорам. Кроме дерева, в тренде – клетчатый камень. Этот материал добавляет пространству как структуры, так и художественной выразительности.

Пришло время полов выйти на первый план. "Это изменение фокуса – раньше акценты делали на стенах и потолках", – объясняет дизайнер Зои Фельдман из Вашингтона. Теперь внимание сосредотачивается на полу: появляются яркие цвета, текстуры и нестандартные материалы.

Что касается цветов, дизайнеры советуют выбирать пастельные голубые и зеленые оттенки как альтернативу базовым тонам. А тем, кто не боится выделиться, можно добавить яркую цветовую деталь – скажем, красный акцент.

В то же время издание Archiproducts пишет, что в 2026 году актуальными будут бесшовные покрытия, плиточные облицовки, экологически дружественные материалы, геометрические узоры в стиле шахматной доски, а также комбинирование паркета с плиткой. Предпочтение будет отдаваться нейтральным оттенкам – бежевому, серому и нежно-розовому, дополненным более насыщенными природными цветами, такими как зеленый, земляной коричневый, а также контрастными черно-белыми геометрическими рисунками.

На что еще обратить внимание в вопросах пола?

Во время укладки пола важно оставлять зазоры по краям, особенно для ламината, во избежание деформации. Стоит точно рассчитывать количество материала, чтобы не купить лишнего или недостаточно. Нельзя экономить на качественной подложке, которая защищает от влаги и выравнивает основу. Также следует тщательно выровнять пол перед укладкой и не экономить на инструментах, чтобы избежать проблем и дополнительных расходов.

Кирпичный пол отличается высокой прочностью и способностью выдерживать значительные нагрузки. В то же время его поверхность может иметь естественные неровности, влияющие на устойчивость мебели. Для защиты от влаги кирпич необходимо обрабатывать герметиком и обеспечивать надлежащий уход. Однако долгий срок службы такого пола оправдывает эти усилия и расходы.

Новые владельцы дома нередко хотят заменить старый деревянный пол, особенно если на нем есть царапины, вмятины или он выглядит заброшенным. Однако такое решение может обернуться серьезными затратами. Вместо замены лучше рассмотреть вариант реставрации, ведь восстановленный деревянный пол не только сохраняет свой шарм, но и может увеличить рыночную стоимость дома – до 5%.

Глянцевые темные породы дерева, блестящие покрытия вообще, полированный бетон, однотонная белая плитка и глянцевый мрамор – это наименее практичные варианты полов, поскольку они очень заметно накапливают грязь и нуждаются в частой уборке. При выборе покрытия важнее обращать внимание на его удобство в уходе, особенно если нет желания убирать каждый день