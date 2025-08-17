Какие самые распространенные проблемы при оформлении пола и как их избежать, сообщает 24 Канал со ссылкой на HELLO! Magazine.

Какие ошибки при укладке пола?

Обычно, во время ремонта своими руками домовладельцы самостоятельно укладывают пол. То ли ламинат, или линолеум, но большинство хозяев хочет на этом сэкономить, поэтому не обращается к мастерам. Однако некоторые ошибки могут обойтись очень дорого.

Зазоры по краям комнаты

Если для покрытия на полу выбрали ламинат, то следует обязательно оставить небольшой зазор по краям всей комнаты. Дело в том, что со временем ламинат может расширяться, поэтому очень важно, чтобы дощечки имели в запасе 10 – 15 миллиметров. Однако очень важно правильно подобрать плинтусы. Они должны быть достаточно широкими, чтобы полностью перекрывать отступ от стены.

Покупать много или мало материала

Чрезмерное количество покрытия ощутимо ударит по кошельку, как и его недостаток. Так, если купить много ламината, линолеума или плитки, то останутся никому не нужные материалы. В то же время, если купить мало, то потом будет очень сложно найти нужный оттенок.



Подложка

Часто домовладельцы могут сэкономить на подложке под пол, считая, что она не нужна. Однако на бетонную основу всегда надо стелить подложку, чтобы предотвратить появление сырости в доме. Ламинат, плитка и линолеум требуют разного подготовительного покрытия, поэтому важно взвешенно подходить к этому вопросу.

Неправильно выровненный пол

Старые дома часто имеют неровный пол. Поэтому во время ремонта очень важно его выровнять и сделать действительно ровным. Если пол и дальше будет кривым, то постелить ламинат или линолеум на такую поверхность станет сложной задачей.

Экономия на инструментах

Во время укладки пола не следует экономить на инструментах. Это может значительно усложнить процесс ремонта или даже испортить материалы.

