Київське "підводне метро": що відомо про цей секретний проєкт та чому його так і не реалізували

У столиці є об'єкт, про який знає далеко не кожен киянин. Це – загадковий підземний тунель, відомий як "труба" або "сталінське метро". Споруді вже майже століття, і вона була оповита завісою секретності від моменту зведення.

Що відомо про цей секретний об'єкт, 24 Канал розповідає з посиланням на "РБК-Україна".

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Навіщо будували таємний тунель

За непідтвердженими даними, ініціатором проєкту був сам Йосип Сталін. Тому його й називали "сталінським метро", а ще "трубою" або "підводним човном". Ідея полягала в тому, щоб створити тунель під Дніпром – стратегічний маршрут, який би забезпечував постачання у випадку знищення звичайних мостів під час війни.

Будівництво бетонної конструкції (кесону) розпочали у 1936 році в умовах суворої таємності. Кесон – це масивна підземна камера, яка мала бути розташована під водою або в глибокому ґрунті.

Над проєктом працювали понад 12 тисяч людей: військові, засуджені до страти та співробітники НКВС. Через важкі умови багато з них загинули прямо на об'єкті, а їхні тіла, ймовірно, не забрали звідти. Місцеві досі розповідають легенди про голоси загиблих, які нібито чути в тунелі.



Такий вигляд мав кесон у 1960-х роках / Фото kievtoyou.com

Де мали проходити підземні маршрути

У 1935 – 1936 роках розробили проєкти двох тунелів. Перший мав починатися в Пирогово, проходити під Жуковим островом (тепер – острів Водників), Осокорками та завершуватись у Бортничах. Запланована довжина становила 6,5 кілометра, однак вдалося збудувати приблизно 1 кілометр.

Другий тунель мав пролягати від району сучасної станції метро "Почайна", через урочище Наталка, Труханів острів і до Вигурівщини. Цей маршрут так і не реалізували – ресурси спрямували на військові потреби.

Тунель під Дніпром: Фото Віталія Стельмаха

У 1941 році було завершено тільки 10% робіт, зокрема побудували електростанцію біля залізничного вокзалу, яка мала забезпечити електрикою майбутній підземний комплекс. Вона функціонує й досі. Деякі сегменти тунелів під Дніпром також були зведені.

Після визволення Києва в 1944 році будівництво відновили, але не повністю. У 1949 році роботи повністю згорнули через недоцільність проєкту.

Що залишилося від об'єкта сьогодні

Залишки тунелів досі можна знайти в Києві. Один із кесонів розташований на Оболоні – він став одним з улюблених місць для підлітків. Свого часу його навіть хотіли перетворити на музей або розважальний об'єкт.