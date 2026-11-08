Квартира належить дитині, а гроші отримують батьки: що потрібно знати про податки

Якщо квартира оформлена на дитину, батьки не можуть вказувати себе отримувачами доходу від її продажу чи оренди лише тому, що гроші надійшли їм. Податкова пояснила, чиї дані потрібно зазначати у звітності та яких правил дотримуватися.

Кому належить дохід від продажу чи оренди квартири дитини

Якщо квартира, будинок або інше майно належить неповнолітній дитині, дохід від його продажу чи оренди нараховується на її користь, повідомляє Головне управління ДПС у Закарпатській області.

Важливо! Навіть якщо гроші фактично отримують батьки або опікун, це не змінює того, що дохід належить дитині.

Для продажу чи передачі в оренду нерухомості, оформленої на дитину, можуть знадобитися згода законних представників і дозвіл органу опіки та піклування. Це залежить від віку дитини та виду угоди.

Як правильно зазначити дохід неповнолітнього у податковій звітності

У податковій звітності потрібно вказувати дані неповнолітнього власника нерухомості, а не батьків чи опікуна, які отримали гроші.

Зокрема, зазначають прізвище, ім'я, по батькові дитини та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Порядок оформлення залежить від того, хто виплачує кошти та чи виступає ця особа податковим агентом.

Для відображення такого доходу податкові агенти використовують відповідні додатки до звітності:

4ДФ – для юридичних осіб та інших податкових агентів, які подають Податковий розрахунок;

– для юридичних осіб та інших податкових агентів, які подають Податковий розрахунок; ФІЗ-4ДФ – для фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у випадках, коли вони повинні подавати цей додаток.

Податкові агенти також відповідають за утримання та перерахування податків відповідно до законодавства.

Нагадаємо, у 2026 році під час першого продажу квартири за рік можна не сплачувати податки, якщо житло перебувало у власності понад три роки. За другий продаж доведеться сплатити 10% від доходу, а за третій та наступні – 23%.