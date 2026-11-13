Не лише за квартиру чи будинок: хто має платити податок на гараж у 2026 році

Навіть за невеликий гараж в Україні можуть нарахувати податок на нерухомість. На відміну від квартир і будинків, для гаражів немає неоподатковуваної площі, а сума залежить від розміру приміщення та ставки, яку встановила місцева влада.

Хто має платити податок на гараж у 2026 році

Гаражі в Україні належать до нежитлової нерухомості, тому їхні власники повинні сплачувати податок. Це стосується гаражів, право власності на які офіційно зареєстроване. Податок нараховують на всю площу приміщення незалежно від його розміру, зазначено у Податковому кодексі.

Для житлової нерухомості діють інші правила. Власники квартир не платять податок за перші 60 квадратних метрів, а приватних будинків – за 120 квадратних метрів. Якщо площа житла перевищує ці межі, податок нараховують лише на різницю. Для гаражів такого звільнення немає, тому навіть власник невеликого приміщення може отримати податкове повідомлення.

Як розраховують податок на гараж і від чого залежить сума

Єдиної ставки податку на гаражі в Україні немає, адже її встановлює місцева влада. Під час розрахунку враховують загальну площу приміщення та ставку, яка діє у громаді. Тому власники однакових за розміром гаражів у різних містах можуть платити різні суми.

Наприклад, якщо площа гаража становить 20 квадратних метрів, за максимальної ставки 120 гривень за квадратний метр власнику доведеться заплатити 2 400 гривень податку за рік. Якщо місцева влада встановила нижчу ставку, сума буде меншою.

Фізичним особам самостійно розраховувати податок не потрібно. Це робить податкова служба, яка надсилає власнику повідомлення-рішення із сумою та строком сплати. Подавати окрему декларацію також не потрібно. Якщо не сплатити податок вчасно, за прострочення можуть нарахувати штраф.

Нагадаємо, перевірити нарахований податок на нерухомість у 2026 році можна онлайн через електронний кабінет платника податків. Там доступна інформація про суму податку, наявність боргу та строки сплати.