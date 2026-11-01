Податок на гараж в Україні: скільки потрібно платити у 2026 році

Власники гаражів в Україні можуть бути зобов'язані сплачувати податок на нерухомість. На відміну від квартир і будинків, для гаражів не передбачено аналогічної пільги на неоподатковувану площу.

Як саме нараховують податок на гараж

Власники гаражів в Україні зобов'язані сплачувати податок на нерухомість, проте правила для них виявилися значно суворішими, ніж для власників звичайного житла. Якщо для квартир та будинків держава гарантує збереження родинного бюджету через пільгові метри, то у випадку з гаражем платити доведеться за всю його площу, про що свідчать норми Податкового кодексу України.

За законом гаражі належать до нежитлової нерухомості. Відповідно, жодних винятків або неоподатковуваних лімітів тут не передбачено: якщо об'єкт зареєстрований і підлягає оподаткуванню, фінансове зобов'язання обчислюють за кожен окремий квадратний метр.

Скільки доведеться заплатити та від чого залежить сума

Єдиної фіксованої ставки податку для всієї території України не існує. Її розмір самостійно встановлює місцева влада кожної окремої територіальної громади, тому фінальний платіж безпосередньо залежить від населеного пункту, де розташована споруда.

Самостійно вираховувати податок чи заповнювати складні декларації водіям не потрібно. Державна податкова служба надсилає офіційне податкове повідомлення-рішення, у якому чітко зазначено нараховану суму та граничні строки сплати.

Хто повністю звільнений від сплати збору

Законодавство водночас передбачає чіткий перелік майна та громадян, яких держава звільняє від оподаткування. Платіжки не прийдуть за гуртожитки, дитячі будинки сімейного типу та житло багатодітних сімей. Також збір не нараховують дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, і власникам осель, які офіційно визнані непридатними для проживання.

Крім того, під пільгу підпадають окремі об'єкти в зонах відчуження, обов'язкового відселення, будівлі дошкільних і загальноосвітніх закладів, а також спеціальні бази олімпійської підготовки.

Чому для житла діють інші правила

Для порівняння, під час оподаткування житлової площі українці мають законне право на суттєву пільгу. Власники квартир повністю звільнені від оподаткування перших 60 квадратних метрів, а для приватних будинків неоподатковуваний ліміт становить 120 квадратних метрів. Податок стягують лише за надлишок, що перевищує ці встановлені межі.

Оскільки нежитловий фонд, до якого належать гаражі, позбавлений таких преференцій, автовласникам слід уважно перевіряти пошту та кабінет платника, аби не пропустити повідомлення-рішення та уникнути штрафних санкцій за несвоєчасну сплату.

До слова, наявність технічного паспорта на нерухомість не дає права на продаж. Наприклад, технічний паспорт місти інформація про площу, поверх, планування квартири, однак, для укладення договору про продаж чи дарування лише цього документу не достатньо.