Налог на гараж в Украине: сколько нужно платить в 2026 году

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Как именно начисляется налог на гараж

Владельцы гаражей в Украине обязаны уплачивать налог на недвижимость, однако правила для них оказались значительно строже, чем для владельцев обычного жилья. Если для квартир и домов государство гарантирует сохранение семейного бюджета за счет льготных квадратных метров, то в случае с гаражом платить придется за всю его площадь, о чем свидетельствуют нормы Налогового кодекса Украины.

По закону гаражи относятся к нежилой недвижимости. Соответственно, никаких исключений или необлагаемых лимитов здесь не предусмотрено: если объект зарегистрирован и подлежит налогообложению, финансовое обязательство рассчитывается за каждый отдельный квадратный метр.

Сколько придется заплатить и от чего зависит сумма

Единой фиксированной ставки налога для всей территории Украины не существует. Ее размер самостоятельно устанавливают местные власти каждой отдельной территориальной общины, поэтому окончательная сумма платежа напрямую зависит от населенного пункта, где расположено сооружение.

Самостоятельно рассчитывать налог или заполнять сложные декларации водителям не нужно. Государственная налоговая служба направляет официальное налоговое уведомление-решение, в котором четко указана начисленная сумма и предельные сроки уплаты.

Кто полностью освобожден от уплаты сбора

В то же время законодательство предусматривает четкий перечень имущества и граждан, которых государство освобождает от налогообложения. Платежки не придут за общежития, детские дома семейного типа и жилье многодетных семей. Также сбор не начисляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и владельцам жилых помещений, официально признанных непригодными для проживания.

Кроме того, под льготу подпадают отдельные объекты в зонах отчуждения, обязательного отселения, здания дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также специальные базы олимпийской подготовки.

Почему для жилья действуют другие правила

Для сравнения: при налогообложении жилой площади украинцы имеют законное право на существенную льготу. Владельцы квартир полностью освобождены от налогообложения первых 60 квадратных метров, а для частных домов необлагаемый лимит составляет 120 квадратных метров. Налог взимается только с излишка, превышающего эти установленные пределы.

Поскольку нежилой фонд, к которому относятся гаражи, лишен таких преференций, автовладельцам следует внимательно проверять почту и кабинет плательщика, чтобы не пропустить уведомление-решение и избежать штрафных санкций за несвоевременную уплату.

К слову, наличие технического паспорта на недвижимость не даетправа на продажу. Например, технический паспорт содержит информацию о площади, этаже, планировке квартиры, однако для заключения договора купли-продажи или дарения одного этого документа недостаточно.