У вас есть техпаспорт на квартиру: можно ли с его помощью продать или подарить жилье

Можно ли продать или подарить квартиру, имеющую один техпаспорт

Технический паспорт содержит информацию о площади квартиры, ее планировке, этаже и других характеристиках. Однако этот документ не подтверждает право собственности на недвижимость. Даже если он оформлен на имя владельца, одного его недостаточно для продажи или дарения жилья, пишет 24 Канал.

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Важно! Техпаспорт может входить в пакет документов, необходимых для оформления сделки, но не заменяет правоустанавливающих документов. Подтвердить право собственности можно договором купли-продажи или дарения, свидетельством о праве на наследство или решением суда. Самого техпаспорта также недостаточно для подтверждения права на квартиру при оформлении наследства.

Сведения о зарегистрированном праве собственности хранятся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. В выписке из него указываются владелец, адрес квартиры, дата регистрации и документ, на основании которого человек получил недвижимость. Для оформления продажи или дарения нотариусу также понадобятся паспорт, налоговый номер и другие документы в зависимости от конкретной ситуации.

Что делать, если право собственности на квартиру не зарегистрировано

Владельцы квартир, приобретенных или приватизированных до 2013 года, могут столкнуться с отсутствием информации о жилье в электронном реестре. Раньше права на недвижимость оформлялись, в частности, через БТИ, поэтому часть сведений до сих пор хранится только в бумажных архивах.

Отсутствие записи в действующем реестре Это не означает, что человек утратил право собственности на квартиру. Однако перед продажей или дарением жилья может потребоваться государственная регистрация ранее приобретенного права.

Для этого можно обратиться к нотариусу, государственному регистратору или в ЦПАУ. Если право собственности возникло до 2013 года, зарегистрировать его можно также через портал "Дия". Для подачи заявления онлайн требуются документы, подтверждающие право собственности, и электронная подпись.

Если правоустанавливающие документы утеряны, подтвердить право на квартиру в отдельных случаях можно с помощью архивных сведений БТИ. Когда необходимые документы не сохранились и установить право собственности иным способом невозможно, вопрос может потребовать решения в судебном порядке.

Напомним,владельцу квартиры могут отказать в регистрации права собственности даже при наличии всех документов. Причиной могут стать ошибки в документах, несоответствия в государственном реестре или ограничения в отношении недвижимости.