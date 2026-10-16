Податок на гараж у 2026 році: за які споруди доведеться платити, а за які – ні

Навіть невеликий гараж може обійтися власнику в кілька тисяч гривень податку на рік. Водночас деякі гаражі взагалі не оподатковують, і справа не лише в їхній площі.

За які гаражі потрібно платити податок у 2026 році

В Україні гаражі належать до нежитлової нерухомості, тому за капітальні споруди власники повинні платити податок, пише Державна податкова служба.

Це стосується наземних і підземних гаражів, а також критих автомобільних стоянок. Платниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. При цьому важливе значення має тип споруди, а не лише наявність запису про неї в державному реєстрі.

Натомість за звичайний металевий гараж без фундаменту податок можуть не нараховувати. Якщо конструкцію можна перенести на інше місце без втрати вартості чи зміни її призначення, вона не вважається нерухомістю. Відповідно, реєструвати такий гараж як нерухоме майно не потрібно.

Однак навіть якщо сам гараж не оподатковують, його власник може мати зобов'язання щодо земельної ділянки під ним. Плату за землю визначають окремо, залежно від того, кому вона належить і на яких умовах використовується.

Скільки податку потрібно платити за гараж і які є пільги

Розмір податку залежить від площі гаража та ставки, яку встановила місцева рада. Вона може відрізнятися залежно від типу нерухомості та її розташування, але не повинна перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен квадратний метр.

У 2026 році податок сплачують за 2025 рік, коли мінімальна зарплата становила 8 тисяч гривень, тому максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр.

Наприклад, за гараж площею 20 квадратних метрів за максимальною ставкою доведеться заплатити 2 400 гривень. Проте це лише приклад розрахунку, адже фактична сума залежить від рішення місцевої ради.

Нагадаємо, власники нерухомості можуть перевірити нарахований податок онлайн, не звертаючись до податкової служби. Для цього можна скористатися Електронним кабінетом платника податків або застосунком "Моя податкова".