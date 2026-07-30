Квартира має кількох власників: хто з них повинен платити податок

Якщо квартира має кількох власників, податок на нерухомість можуть сплачувати по-різному. Все залежить від того, чи визначені частки кожного співвласника.

Хто платить податок, якщо квартира має кількох власників

Якщо квартира перебуває у спільній частковій власності, кожен співвласник сплачує податок за свою частину, пише юридична компанія YANKIV.

Наприклад, якщо житло поділене навпіл, кожен власник платить за 1/2 квартири. Такий самий принцип діє, якщо частки становлять третину або мають інший розмір.

Податкова окремо розраховує суму для кожного власника відповідно до його частки. Додатково домовлятися між собою, хто саме має сплачувати податок, у такому випадку не потрібно.

Хто має платити при спільній сумісній власності

Якщо частки співвласників не визначені, податок сплачує одна людина. Така форма власності, зокрема, може стосуватися майна, яке подружжя придбало під час шлюбу.

Хто саме сплачуватиме податок, співвласники визначають за взаємною згодою. Якщо домовитися не вдається, питання можна вирішити через суд.

Щоб закріпити одного платника, співвласники подають письмову заяву до територіального органу ДПС за місцем податкової адреси власника.

У заяві вказують, кого саме обрали відповідальним за сплату. До неї додають копії документів, що посвідчують особу співвласників, а також документи, які підтверджують право власності на нерухомість.

Податкова також може попросити оригінали документів про право власності для звірки. Після оформлення саме визначений співвласник отримуватиме податкові повідомлення-рішення.

За потреби платника можна змінити. Для цього співвласники повторно звертаються до податкової з новою письмовою заявою. У джерелі зазначено, що робити це можна необмежену кількість разів.

Нагадаємо, у 2026 році податок на нерухомість сплачують власники житла, площа якого перевищує встановлені законом норми. Для квартир не оподатковуються перші 60 квадратних метрів, для будинків – 120 квадратних метрів, а якщо у власності є і квартира, і будинок – 180 квадратних метрів загальної площі.