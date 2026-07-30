Кто платит налог, если у квартиры несколько владельцев
Если квартира находится в общей долевой собственности, каждый совладелец уплачивает налог за свою долю, пишет юридическая компания YANKIV.
Например, если жилье разделено пополам, каждый собственник платит за 1/2 квартиры. Тот же принцип действует, если доли составляют треть или имеют другой размер.
Налоговая отдельно рассчитывает сумму для каждого владельца в соответствии с его долей. Дополнительно договариваться между собой, кто именно должен платить налог, в таком случае не требуется.
Кто должен платить при совместной собственности
Если доли совладельцев не определены, налог уплачивает один человек. Такая форма собственности, в частности, может касаться имущества, приобретенного супругами во время брака.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Кто именно будет уплачивать налог, совладельцы определяют по взаимному согласию. Если договориться не удается, вопрос можно решить через суд.
Чтобы назначить одного плательщика, совладельцы подают письменное заявление в территориальный орган ГПСУ по месту налогового адреса владельца.
В заявлении указывают, кого именно выбрали ответственным за уплату. К нему прилагают копии документов, удостоверяющих личность совладельцев, а также документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.
Налоговая также может запросить оригиналы документов о праве собственности для сверки. После оформления именно указанный совладелец будет получать налоговые уведомления-решения.
При необходимости плательщика можно сменить. Для этого совладельцы повторно обращаются в налоговую с новым письменным заявлением. В источнике указано, что делать это можно неограниченное количество раз.
Напомним, в 2026 году налог на недвижимость уплачивают владельцы жилья, площадь которого превышает установленные законом нормы. Для квартир не облагаются налогом первые 60 квадратных метров, для домов – 120 квадратных метров, а если в собственности есть и квартира, и дом – 180 квадратных метров общей площади.