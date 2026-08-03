Податок залежить від площі: за яке житло доведеться платити у 2026 році

Не всі власники квартир і будинків мають сплачувати податок на нерухомість. У 2026 році його нараховують лише за площу понад пільговий ліміт, а сума залежить від ставки, яку встановила місцева влада.

Хто і за яке житло має сплачувати податок

Податок на нерухомість сплачують власники житлових і нежитлових об'єктів. Для квартир і будинків діють окремі пільгові межі, тому платіж нараховують не за кожне житло.

Для квартири пільгова площа становить 60 квадратних метрів. Для житлового будинку межа вдвічі більша – 120 квадратних метрів. Якщо у власності одночасно є квартира та будинок, загальний ліміт становить 180 квадратних метрів.

Податок рахують не з усієї площі, а лише з тієї частини, яка перевищує встановлену межу. Наприклад, якщо квартира має площу 70 квадратних метрів, оподаткують лише 10 квадратних метрів. Якщо ж площа становить 60 квадратних метрів або менше, платіж не нараховують взагалі.

У 2026 році власники сплачують податок за 2025 рік. Кошти від нього надходять до місцевих бюджетів.

Як розраховують суму податку у 2026 році

Розмір платежу залежить від площі понад пільговий ліміт і ставки, яку затвердила місцева влада. Тому однакові за площею квартири в різних громадах можуть оподатковуватися по-різному.

Місцева влада не може встановити ставку вищу за 1,5% мінімальної зарплати, визначеної на 1 січня року, за який сплачують податок.

На 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становила 8 000 гривень. Отже, максимальна ставка у 2026 році становить 120 гривень за один квадратний метр понад пільговий ліміт.

Для квартири площею 70 квадратних метрів оподатковують 10 квадратних метрів. Якщо громада встановила максимальну ставку, власнику доведеться сплатити 1 200 гривень.

Нагадаємо, у повідомленні від податкової можуть бути помилки, тому варто перевірити платіжку. Якщо площу житла, пільгу чи суму податку вказали неправильно, потрібно звернутися до податкової для звірки даних і перерахунку.