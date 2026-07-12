Податок на нерухомість уже нарахували: де перевірити суму і як сплатити

Власники квартир і будинків у 2026 році сплачують податок на нерухомість за 2025 рік. Після 1 липня варто перевірити, чи надійшло повідомлення від податкової, яку суму в ньому вказали та за якими реквізитами потрібно переказати гроші.

Як перевірити, чи нарахували податок на нерухомість

Податкова мала надіслати власникам житла повідомлення-рішення до 1 липня 2026 року щодо податку на нерухомість, пише 24 Канал.

Це не означає, що податок починають нараховувати саме з цієї дати. До 1 липня власник уже мав отримати документ, у якому зазначені сума та реквізити для оплати.

Згідно зі статтею Податкового кодексу, повідомлення можуть надіслати поштою, вручити особисто або розмістити в Електронному кабінеті платника. Якщо паперового листа немає, варто перевірити кабінет на сайті ДПС. Податкове повідомлення могло надійти в електронному вигляді.

Після авторизації потрібно відкрити розділ "ЕК для громадян", а потім перейти до вкладки із загальною інформацією. Там можна знайти повідомлення-рішення та перевірити, яку суму потрібно сплатити. У документі також мають бути реквізити, необхідні для переказу грошей.

Як правильно сплатити податок на нерухомість

Сплатити податок можна через мобільний застосунок банку або в банківській касі. Для переказу знадобляться назва та код органу Казначейства, IBAN-рахунок, сума податку і призначення платежу. Необхідні реквізити вказують у повідомленні від податкової.

У призначенні платежу потрібно зазначити код 101 і написати, що це сплата податку на нерухомість за 2025 рік. Під час оплати через банківський застосунок особисті дані власника зазвичай заповнюються автоматично.

Якщо податок сплачують у касі банку, можуть додатково попросити податковий номер і ПІБ платника. Після оплати варто наступного дня зайти до Електронного кабінету та перевірити, чи зарахували гроші. Якщо платіж не відображається, потрібно ще раз звірити реквізити, а за потреби звернутися до податкової.

Нагадаємо, у 2026 році податок на нерухомість нараховують лише за площу, яка перевищує встановлену норму. Для квартир пільговий ліміт становить 60 квадратних метрів, для будинків – 120 квадратних метрів, а для квартири й будинку разом – 180 квадратних метрів. Максимальна ставка у 2026 році становить 120 гривень за кожен "зайвий" квадратний метр.