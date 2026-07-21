Податок за "зайві" метри: про яку помилку варто знати власникам

У 2026 році власники нерухомості сплачують податок за попередній рік. Через інші показники мінімальної зарплати суму можна порахувати неправильно й завищити платіж за кожен оподатковуваний квадратний метр.

Як розраховують податок на нерухомість у 2026 році

Розмір податку визначає місцева рада, тому в різних громадах він може відрізнятися. Водночас максимальна ставка не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад пільгову норму, зазначають у Податковому кодексі.

У 2026 році податок сплачують за 2025 рік. Тому для розрахунку беруть мінімальну зарплату, яка діяла на 1 січня 2025 року, – 8 тисяч гривень. Максимальна сума становить 120 гривень за один оподатковуваний квадратний метр.

Наприклад, за квартиру площею 75 квадратних метрів податок нарахують на 15 квадратних метрів понад встановлену норму. За максимальної ставки власник має сплатити 1 800 гривень. Сума може бути меншою, якщо місцева рада затвердила нижчу ставку.

За яку площу квартири чи будинку потрібно платити

Податок сплачують власники житла, площа якого перевищує пільгову норму. Для розрахунку враховують загальну площу нерухомості, а не лише житлові кімнати.

Пільгові межі становлять:

квартира – до 60 квадратних метрів;

будинок – до 120 квадратних метрів;

квартира і будинок разом – до 180 квадратних метрів.

Якщо площа нерухомості не перевищує відповідну межу, податок не нараховують.

Яку помилку найчастіше допускають власники житла

Під час самостійного розрахунку власники можуть використати мінімальну зарплату, встановлену у 2026 році. Однак для цього платежу потрібно брати показник станом на 1 січня 2025 року.

Якщо використати мінімальну зарплату за поточний рік, сума за кожен понаднормовий квадратний метр буде завищеною. Податкова сама визначає розмір платежу, однак власнику варто перевірити, за який рік його нарахували та яку ставку застосували.

Нагадаємо, у повідомленні від податкової можуть бути помилки, тому варто перевірити платіжку. Якщо площу житла, пільгу чи суму податку вказали неправильно, потрібно звернутися до податкової для звірки даних і перерахунку.