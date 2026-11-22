У 2027 році українцям доведеться платити більше за квартири та будинки, площа яких перевищує встановлені норми. Максимальна ставка податку зросте приблизно на 8%, а за квартиру площею 100 квадратних метрів доведеться віддати понад 5 тисяч гривень.

Чому зросте податок на нерухомість у 2027 році

У 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026 рік. Максимальна ставка становитиме 129,71 гривні за квадратний метр, зазначено у Податковому кодексі України.

Максимальна ставка податку становить 1,5% мінімальної зарплати на 1 січня року, за який його нараховують. Водночас конкретну ставку встановлюють місцеві ради, тому вона може бути нижчою.

Податок нараховують лише на площу, яка перевищує встановлені норми. Неоподатковувана площа становить:

для квартир – 60 квадратних метрів;

для приватних будинків – 120 квадратних метрів;

для власників квартири та будинку одночасно – 180 квадратних метрів.

Якщо людина має кілька квартир, їхню площу підсумовують. Наприклад, за дві квартири по 50 квадратних метрів податок нарахують на 40 квадратних метрів.

Скільки доведеться заплатити за квартиру чи будинок у 2027 році

За максимальною ставкою податок на квартири різної площі становитиме:

70 квадратних метрів – 1 297,05 гривні;

80 квадратних метрів – 2 594,10 гривні;

90 квадратних метрів – 3 891,15 гривні;

100 квадратних метрів – 5 188,20 гривні;

120 квадратних метрів – 7 782,30 гривні.

Для приватних будинків податок нараховують на площу понад 120 квадратних метрів. За максимальною ставкою власник будинку площею 150 квадратних метрів заплатить 3 891,15 гривні, а площею 200 квадратних метрів – 10 376,40 гривні.

Якщо площа квартири перевищує 300 квадратних метрів, а будинку – 500 квадратних метрів, до річного податку додають 25 тисяч гривень за кожен такий об'єкт.

Нагадаємо, власники квартир і будинків можуть перевірити нарахований податок на нерухомість онлайн через Електронний кабінет платника податків або застосунок "Моя податкова". Там доступна інформація про суму нарахувань та заборгованість.