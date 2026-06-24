5,5 мільярда гривень за "зайві" метри: де українці сплатили найбільше податку

Українці вже сплатили 5,5 мільярда гривень податку на нерухомість. Найбільша частка цієї суми припала на Київ, а загальні надходження виявилися більшими, ніж торік.

Скільки податку на нерухомість уже сплатили українці

Як повідомляє Державна податкова служба, за січень – травень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло на 12,9% більше. У 2025 році сума становила 4,9 мільярда гривень.

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Найбільше податку сплатили у Києві – 1,1 мільярда гривень. Серед областей лідирує Київська, де надходження сягнули 612,8 мільйона гривень. Також серед лідерів Дніпропетровська область із 564,8 мільйона гривень та Львівська область із 539,5 мільйона гривень.

Цей податок залишається у розпорядженні громад. Місцева влада може спрямовувати ці кошти на відновлення інфраструктури, роботу комунальних служб і соціальні проєкти.

Власники нерухомості можуть перевірити орієнтовну суму податку самостійно. Для цього на сайті ДПС працює онлайн-калькулятор податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Податкові повідомлення-рішення можна переглянути в Електронному кабінеті, якщо є електронний ключ. Також інформація доступна в мобільному застосунку "Моя податкова".

Якщо у нарахуваннях є розбіжності, власник може звернутися до Центру обслуговування платників і провести звірку. Так можна перевірити дані про об'єкт нерухомості та виправити можливу помилку до оплати.

Яка площа житла не оподатковується

Податок не потрібно платити за квартири площею до 60 квадратних метрів, приватні будинки до 120 квадратних метрів та за житло загальною площею до 180 квадратних метрів, якщо у власності є і квартира, і будинок. Під час розрахунку враховують загальну площу нерухомості. Власники житла, площа якого не перевищує ці норми, податок не сплачують.