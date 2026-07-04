Стара хата, 25 соток і Західний Буг неподалік: який будинок купило подружжя

Марія з чоловіком купили старий будинок неподалік Західного Бугу. У ньому близько 10 років ніхто не жив, тому разом із житлом подружжя отримало заросле подвір'я, великий город, старі споруди й окремий глиняний будинок, який ще доведеться знести.

Який будинок купило подружжя неподалік Західного Бугу

Будинок має 67 квадратних метрів, а ділянка біля нього – 25 соток, розповіла власниця на каналі "Берест".

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Усередині є світло та газ, воду беруть із криниці. Але через те, що тут близько 10 років ніхто не жив, подружжя отримало не готове житло, а великий проєкт із розчищенням і ремонтом.

Разом із будинком також була велика ділянка. На ній є город приблизно на 15 соток та ще один старий глиняний будинок. Його планують знести. Неподалік протікає Західний Буг: до річки треба пройти далі за город і дерева.

Як виглядає хата Марії неподалік Західного Бугу / Скриншот 24 Каналу

На подвір'ї також ростуть високі ясени. За словами Марії, вони приблизно втричі вищі за будинок. Дерева доведеться зрізати, а старі господарські споруди на території теж планують прибрати.

Усередині будинок починається з невеликого коридору на 4 квадратні метри. Праворуч – майбутня кухня. У цій кімнаті є два вікна, газова піч і двері до спальні.

У спальні планування схоже: два вікна, газова піч і старі меблі. Найбільшу кімнату подружжя хоче зробити вітальнею. Вона має 25 квадратних метрів. Тут є два вікна, піч і багато світла. Стелі в будинку досить високі – 2,7 метра.

Найменшу кімнату хочуть переробити на ванну. Її площа – 5,5 квадратних метрів. Це єдина кімната з одним вікном. Там також є вихід на горище та вхід у підвал, але їх потрібно буде переносити.

Що подружжя вже зробило після покупки

Після купівлі Марія з чоловіком почали розчищати подвір'я. Вони вирізали кущі й дерева та вперше за багато років покосили зарості. Марія уточнила, що це була радше кропива, ніж трава, бо трава на ділянці майже не росла. У розчищенні території подружжю допомагали батько Марії та її брат.

Як інші власники змогли змінити стару хату за три роки

Стару сільську хату, яка стояла заросла травою та чагарниками, подружжя поступово перетворює на сучасний дім. За три роки власники оновили подвір'я, замінили комунікації та облаштували частину інтер'єру.

Усередині будинку також прибрали частину міжкімнатних стін, щоб змінити планування та укріпити конструкцію. Ремонт у частині приміщень ще триває, однак кімнати вже поступово облаштовують та оформлюють у світлих біло-зелених відтінках.