Подружжя купило майже 100-річну хату: що вони знайшли всередині

На Рівненщині подружжя придбало майже 100-річну хату, яка багато років залишалася без належного догляду. Тепер власники розчищають будинок, знаходять у ньому старі речі та вирішують, чи відновлювати стару хату, чи будувати нову.

Як подружжя відновлює майже 100-річну хату на Рівненщині

Будинок розташований на хуторі Руда, який нині є частиною села Велика Любаша. Алла Кіптель разом із чоловіком придбала його взимку 2026 року. Хаті майже 100 років, а до купівлі нею багато років майже не займалися, пише Суспільне Рівне.

Від лютого подружжя приїжджає сюди щовихідних. Власники поступово розчищають кімнати та впорядковують подвір'я. Допомагає їм і батько Алли, для якого згодом придбали ще одну хату неподалік.

У будинку залишилися речі попередніх власників. Серед них – картини, Біблія та дерев'яна скриня. Частину знахідок Алла хоче почистити й залишити в оселі. Скриню вона називає своїм скарбом, оскільки та добре збереглася попри вік будинку.

Картина, що збереглася у будинку / Фото Суспільне Рівне

На подвір'ї подружжя також знайшло стару грушу. Спочатку дерево хотіли прибрати під час розчищення ділянки, однак сусіди розповіли, що воно досі родить. Після цього власники вирішили залишити грушу. За припущенням Алли, їй може бути близько 100 років.

Подружжя ще не вирішило, що робити з хатою далі. Один із варіантів – серйозно відреставрувати будинок і зберегти його. Інший – розібрати стару споруду та звести на цьому місці нову оселю в автентичному стилі.

У відреставрованій або новій оселі власники хочуть використати старі речі та окремі деталі, знайдені під час розчищення. Саме тому частину знахідок вони планують почистити та відновити.

Нагадаємо, що ремонт старого будинку часто потребує значно більше грошей і часу, ніж очікують власники. Українка, яка придбала таке житло, розповіла, що під час робіт постійно з'являлися нові витрати та проблеми, які складно передбачити заздалегідь.