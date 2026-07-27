Які висновки зробила власниця після року ремонту старого будинку

Аліна понад рік тому купила старий будинок у Кривому Розі за 8 тисяч доларів. Відтоді вона ремонтує оселю та показує у соцмережах, як вона змінюється, а також розповідає про витрати й труднощі.

За цей час власниця зрозуміла, що низька ціна будинку не означає, що на ньому вдасться заощадити.

Будинок потребує дуже багато фінансових вкладень, особливо якщо це дешевий будинок. Чим нижча ціна – тим гірший стан будинку. Це очевидно, – сказала Аліна.

Також ремонт потребує також багато часу та сил. Авторка відео розповідає, що поєднувати роботу зі справами біля будинку складно, особливо влітку, коли роботи стає більше.

Навіть якщо заздалегідь скласти план, виконати все задумане за короткий час навряд чи вдасться. У процесі з'являються нові проблеми та додаткові роботи, про які спочатку можна було навіть не здогадуватися.

Тому тим, хто також думає про купівлю старого будинку, Аліна радить мати запас грошей. Передбачити всі витрати наперед складно, а частина з них з'являється вже під час ремонту. Попри це, власниця будинку любить життя в селі, а особливо літо, хоча саме тоді роботи найбільше.