Какие выводы сделала владелица после года ремонта старого дома

Алина больше года назад купила старый дом в Кривом Роге за 8 тысяч долларов. С тех пор она ремонтирует дом и показывает в соцсетях, как он меняется, а также рассказывает о расходах и трудностях.

За это время владелица поняла, что низкая цена дома не означает, что на нем удастся сэкономить.

Дом нуждается в очень много финансовых вложений, особенно если это дешевый дом. Чем ниже цена – тем хуже состояние дома. Это очевидно, – сказала Алина.

Также ремонт требует много времени и сил. Автор видео рассказывает, что совмещать работу с делами у дома сложно, особенно летом, когда работы становится больше.

Даже если заранее составить план, выполнить все задуманное за короткое время вряд ли получится. В процессе возникают новейшие трудности и дополнительные работы, о которых поначалу можно было даже не догадываться.

Поэтому тем, кто тоже думает о покупке старого дома, Алина советует иметь запас денег. Предугадать все затраты заранее сложно, а часть из них появляется уже во время ремонта. Несмотря на это, владелица дома любит жизнь в деревне, особенно лето, хотя именно тогда работы больше всего.