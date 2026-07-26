Как старый дом изменился после ремонта

Ирина Бескоровайна вместе с мужем приобрели старый дом в 2023 году. С тех пор супруги постепенно его ремонтируют, а результатами работ Ирина делится в соцсетях.

Сначала владельцы сосредоточились на внутреннем ремонте, потому что хотели как можно быстрее переехать и жить в доме. К внешним работам перешли осенью прошлого года и планировали к холодам не только сделать крышу, но и утеплить дом.

Во время ремонта дом некоторое время оставался без крова. Ирина вспоминает, что тогда он выглядел довольно смешно. К зиме крышу завершить удалось, однако утепление пришлось отложить. Поэтому зимой в доме было прохладно, поэтому его приходилось сильнее отапливать.

Весной работы возобновили. Приблизительно через месяц владельцы завершили основное внешнее обновление и украсили фасад сайдингом. Такой материал они выбрали из-за практичности и простого ухода.

После ремонта здание изменилось настолько, что, по словам Ирины, от его прежнего вида почти ничего не осталось. Теперь он напоминает ей дома из американских фильмов. Работы еще не завершены полностью – с двух сторон дома владельцы планируют обустроить террасу.