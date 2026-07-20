Как украинка приобрела старый заброшенный дом

Дом в Каменском семья купила за 5,5 тысячи долларов. Об этом рассказала владелица Эльмира на своем YouTube-канале "Дневник дачницы".

Площадь дома составляет всего 23 квадратных метра, а само здание больше напоминает летнюю кухню с пристройкой, чем жилой дом. Эльмира с мамой решили не сносить дом. В будущем дом хотят использовать как дачу или гостевой домик, а рядом планируют построить более просторное жилище.

После покупки двор был завален старой мебелью, коврами, бутылками, строительным мусором и прочим хламом. Часть мусора вывезли, но некоторые материалы оставили. В частности, камни и шифер после демонтажа старого туалета решили использовать повторно.

Как заброшенный дом изменился за полгода

Капитальный ремонт начали весной, ведь зимой работать в доме было сложно. Сначала хозяйки расчистили территорию, а затем обустроили во дворе цветники и место для отдыха.

Чтобы сократить расходы, они использовали вещи и материалы, которые уже были в доме и сарае. Старый советский шкаф отреставрировали своими руками, а диван переделали в кровать. Удалось сохранить и печь – ее восстановление обошлось в 350 гривен.

Столешницу для кухни сделали из брусьев и досок, найденных в сарае, а сверху покрыли защитной пленкой. В целом обустройство кухонной зоны обошлось примерно в 2 500 гривен.

За полгода хозяйки обустроили комнаты и подготовили дом к сезонному проживанию. Полностью ремонт еще не завершен – впереди обновление фасада и коридора, строительство беседки и посадка ягодных кустарников.

Напомним, ранее Эльмира рассказывала, что во дворе дома годами скапливались старые вещи и мусор. Во время расчистки там нашли ковры, бутылки, мебель и строительный мусор, а часть территории пришлось освобождать от густых зарослей.