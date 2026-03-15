Почему семья решила переехать в село?

О своем опыте семья рассказывает в инстаграме elmira.koba, где делится советами по бюджетному ремонту.

Эльмира раньше работала учительницей математики, однако впоследствии начала работать онлайн и все чаще задумывалась о другом образе жизни – более спокойный, ближе к природе. В конце концов она решилась осуществить свою мечту и в ноябре 2025 года приобрела небольшой сельский дом.

Дом обошелся примерно в 5,5 тысяч долларов. Это дом в Днепропетровской области. После покупки семья начала постепенно приводить в порядок территорию и жилье. Процесс восстановления они показывают на собственном ютуб-канале, где рассказывают, как собственными силами делают ремонт и обустраивают двор и огород.

В каком состоянии был дом после покупки?

Новые владельцы признаются, что досталось им жилье в довольно запущенном состоянии. Во дворе лежало много мусора – старые бутылки, металлолом, обломки шифера и другие ненужные вещи. Часть хозяйственных построек была полуразрушена, а старый деревянный туалет еле держался.

Не лучше была и ситуация внутри дома. В небольшом доме площадью примерно 23 квадратных метра осталось немало вещей предыдущих владельцев – старая мебель, разный хлам и мусор, который пришлось постепенно разбирать и выносить.

Во время уборки хозяйка находила разные мелочи – монеты, иконы и даже старую одежду.

История покупки вызвала активное обсуждение в сети. Некоторые из пользователей считает, что такой дом мог бы стоить дешевле.

Как женщина меняет новый дом: смотрите видео

Какие цены на жилье в Днепре?

Согласно данным портала ЛУН по состоянию на середину марта 2026 года однокомнатная квартира на вторичном рынке в Днепре стоит в среднем 34 тысячи долларов, двухкомнатная – 45 тысяч, а трехкомнатная – 60 тысяч. Относительно жилья в новостройках, то за квадрат в среднем просят 47,6 тысячи гривен.

На этом фоне даже заброшенные дома в селах могут казаться значительно более доступной альтернативой для тех, кто готов самостоятельно заниматься ремонтом. Именно из таких соображений некоторые украинцы выбирают жизнь за городом.

Что известно о восстановлении старых домов в селах?

Все больше украинцев рассказывают в соцсетях, как возрождают заброшенные сельские дома. Например, украинка Анна переехала из города, купила старый дом и взялась ремонтировать его собственными силами. В видео она показывает, как жилье постепенно меняется и из полуразрушенного здания превращается в уютный дом.

Подобный путь выбрала и молодая пара из Киева. Они приобрели старый дом примерно за 8,3 тысячи долларов и начали постепенно обустраивать его для жизни. Сначала в доме не было даже элементарных удобств, поэтому владельцы установили печь, пробурили скважину и купили генератор. Переезд в село помог семье чувствовать себя более автономной во время перебоев со светом и водой в столице.

Еще одна украинка купила заброшенный дом в селе Черкасской области примерно за 4,5 тысячи долларов и решила восстановить ее вместе с семьей. Ремонт длился около 2,5 года: в доме обновили пол, покрасили стены и обустроили санузел. В результате старый дом превратился в светлый и уютный дом с несколькими комнатами и кухней.