Чому родина вирішила переїхати до села?

Про свій досвід родина розповідає в інстаграмі elmira.koba, де ділиться порадами щодо бюджетного ремонту.

Ельміра раніше працювала вчителькою математики, однак згодом почала працювати онлайн і все частіше замислювалася про інший спосіб життя – спокійніший, ближчий до природи. Зрештою вона наважилася здійснити свою мрію й у листопаді 2025 року придбала невелику сільську хату.

Будинок обійшовся приблизно у 5,5 тисячі доларів. Це дім у Дніпропетровській області. Після покупки родина почала поступово приводити до ладу територію та житло. Процес відновлення вони показують на власному ютуб-каналі, де розповідають, як власними силами роблять ремонт і облаштовують подвір'я та город.

У якому стані був будинок після покупки?

Нові власники зізнаються, що дісталося їм житло в доволі занедбаному стані. На подвір'ї лежало багато сміття – старі пляшки, металобрухт, уламки шиферу та інші непотрібні речі. Частина господарських споруд була напівзруйнована, а старий дерев'яний туалет ледве тримався.

Не кращою була й ситуація всередині будинку. У невеликій хаті площею приблизно 23 квадратні метри залишилося чимало речей попередніх власників – старі меблі, різний мотлох і сміття, яке довелося поступово розбирати й виносити.

Під час прибирання господиня знаходила різні дрібниці – монети, ікони та навіть старий одяг.

Історія покупки викликала активне обговорення в мережі. Дехто з користувачів вважає, що така хата могла б коштувати дешевше.

Які ціни на житло у Дніпрі?

Відповідно до даних порталу ЛУН станом на середину березня 2026 року однокімнатна квартира на вторинному ринку у Дніпрі коштує в середньому 34 тисячі доларів, двокімнатна – 45 тисяч, а трикімнатна – 60 тисяч. Щодо житла в новобудовах, то за квадрат у середньому просять 47,6 тисячі гривень.

На цьому тлі навіть занедбані будинки в селах можуть здаватися значно доступнішою альтернативою для тих, хто готовий самостійно займатися ремонтом. Саме з таких міркувань деякі українці обирають життя за містом.

Що відомо про відновлення старих будинків у селах?

Дедалі більше українців розповідають у соцмережах, як відроджують занедбані сільські будинки. Наприклад, українка Анна переїхала з міста, купила стару хату та взялася ремонтувати її власними силами. У відео вона показує, як житло поступово змінюється і з напівзруйнованої будівлі перетворюється на затишний дім.

Подібний шлях обрала і молода пара з Києва. Вони придбали стару хату приблизно за 8,3 тисячі доларів і почали поступово облаштовувати її для життя. Спочатку в оселі не було навіть елементарних зручностей, тому власники встановили піч, пробурили свердловину та купили генератор. Переїзд у село допоміг родині почуватися більш автономною під час перебоїв зі світлом і водою у столиці.

Ще одна українка купила занедбану хату в селі Черкаської області приблизно за 4,5 тисячі доларів і вирішила відновити її разом із сім'єю. Ремонт тривав близько 2,5 року: у будинку оновили підлогу, пофарбували стіни та облаштували санвузол. У результаті стара оселя перетворилася на світлий і затишний будинок із кількома кімнатами та кухнею.