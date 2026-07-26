Як старий будинок змінився після ремонту

Ірина Безкоровайна разом із чоловіком придбали старий будинок у 2023 році. Відтоді подружжя поступово його ремонтує, а результатами робіт Ірина ділиться у соцмережах.

Спершу власники зосередилися на внутрішньому ремонті, адже хотіли якнайшвидше переїхати й жити у будинку. До зовнішніх робіт перейшли восени минулого року та планували до холодів не лише зробити дах, а й утеплити оселю.

Під час ремонту будинок певний час залишався без даху. Ірина згадує, що тоді він виглядав досить кумедно. До зими дах завершити вдалося, однак утеплення довелося відкласти. Через це взимку в будинку було прохолодно, тож його доводилося сильніше опалювати.

Навесні роботи відновили. Приблизно за місяць власники завершили основне зовнішнє оновлення та оздобили фасад сайдингом. Такий матеріал вони обрали через практичність і простий догляд.

Після ремонту будинок змінився настільки, що, за словами Ірини, від його колишнього вигляду майже нічого не залишилося. Тепер він нагадує їй будинки з американських фільмів. Роботи ще не завершені повністю – з двох боків оселі власники планують облаштувати терасу.