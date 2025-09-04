Джорджо Армані – легендарний італійський кутюр'є – помер 4 вересня у віці 91 років. Цю новину підтвердив модний дім Armani. Його сім'я повідомила, що він відійшов у спокої, у колі близьких, залишившись вірним своїй справі до останнього дня

Як жив та якими будинками володів Джорджо Армані – розкаже 24 Канал з посиланням на Coma.in.ua.

Якими будинками володів легендарний кутюр'є?

Італійський дизайнер Джорджо Армані відомий не лише своєю модною імперією, а й розкішними, але водночас стриманими резиденціями у різних куточках світу. Кожен його дім відображає улюблену естетику митця – мінімалізм, натуральні матеріали та витончений комфорт.

Будинок у Санкт-Мориці

У швейцарському Санкт-Мориці Армані облаштував шале, відоме як "Будинок білого ведмедя" – за подароване другом опудало тварини. Усередині панує японський мінімалізм із меблями Armani Casa, шовковим і кашеміровим текстилем та оздобленням з мармуру й махагону.



Будинок у Санкт-Мориці / Фото АР

Вілли на Карибах

На Карибах модельєр облаштував комплекс із кількох вілл на Антигуа, де він полюбляв відпочивати з друзями. Будівлі в острівному стилі спускаються схилом до пляжу, а всередині панують прохолодні відтінки та меблі власного дизайну.



Який вигляд мають вілли на Карибах / Фото АР

Особняк у Форте-дей-Мармі

Перше заміське житло, яке Армані купив та облаштував ще на початку 1980-х і яким володіє досі, за півстоліття змінилося мало. Колишня ферма перетворилася на елегантний, але комфортний особняк. Дизайнер вважав, що інтер'єр фарбують не меблі, а люди. Обстановка – лише тло, а в будинку треба не красуватися, а жити.



Особняк у Форте-дей-Мармі / Фото The Times

Будинок у Сен-Тропе

Особняк XIX століття Джорджо Армані придбав, аби жити поруч із сестрою. До історичної будівлі додали просторий гостьовий блок із басейном, однак основне планування залишилося незмінним.

Інтер'єр вілли насичений антикварними речами – дизайнер зізнається, що свого часу витрачав усі гроші на барахолках Сен-Тропе. Особливу атмосферу дому створюють стіни, оздоблені плитами з білого мармуру, що надають простору світла та блиску, подібного до міланського бутіка Armani.



Будинок у Сен-Тропе / Фото The Guardian

Інші будинки Армані

Серед інших будинків кутюр'є:

квартира в Мілані поруч із бутіком Armani, де інтер'єр створив Пітер Маріно,

а також розкішний пентхаус у Нью-Йорку з видом на Центральний парк.

Кожна резиденція Армані – це віддзеркалення його стилю: стриманий лаконізм, дорогі натуральні матеріали та увага до деталей, що робить його простори не лише витонченими, а й затишними.

Що відомо про Джорджо Армані?