Як пишуть італійські ЗМІ, Джорджо Армані помер у власному будинку, де відновлювався після госпіталізації, про яку до останнього не говорили публічно.

Він відійшов так, як завжди мріяв – працюючи. Хоча вже не міг бути присутнім на чоловічих показах, Армані до останнього стежив за репетиціями через Facetime: перевіряв образи й навіть докоряв своїм співробітникам за те, що вони не встигли вчасно розсадити гостей, чим затримали початок шоу. Він завжди був саме таким,

