Правовстановлюючі документи – це основа володіння будь-якою нерухомістю: квартирою, будинком, земельною ділянкою. Якщо в них припуститися помилки, наслідки можуть бути серйозними.

Про те, які помилки є критичними та як діяти, розповіла юристка Лілія Клічук у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.

Які документи вважаються правовстановлюючими?

Серед найважливіших документів, які підтверджують право власності:

договір купівлі-продажу, дарування, міни;

свідоцтво про право на спадщину;

свідоцтво про спільне майно подружжя;

рішення державного реєстратора;

інші документи, що підтверджують право власності.

Раніше ми вже писали, що перед купівлею нерухомості в Україні важливо перевірити документи, що підтверджують право власності та виявити можливі обтяження.

Як помилки є критичними?

До небезпечних помилок належать:

неправильно написане ім'я чи прізвище;

помилки в серії або номері документа;

невірна адреса об'єкта;

помилкове зазначення частки у праві власності;

розбіжності в площі або виді нерухомості.

Навіть дрібна неточність – привід для юридичних труднощів. Зокрема, нотаріус може відмовити у спадкуванні або укладанні угоди.



Право власності на нерухомість – яка помилка коштуватиме житла / Фото Unsplash

Якщо помилка сталася з вини установи, яка видала документ (наприклад, нотаріуса чи органу місцевого самоврядування), її можна виправити в позасудовому порядку. Потрібно звернутися до цієї установи з відповідною заявою.

Але якщо установа ліквідована, документ втрачено або установа не має повноважень на виправлення – тоді доведеться звертатися до суду.

Виправлення помилки через суд: як це працює

У таких випадках подається заява про встановлення юридичного факту. Це дозволяє підтвердити, що документ дійсно належить заявнику.

Важливо! Суд не встановлює право власності, а лише підтверджує юридичну належність документа.

Що потрібно для суду:

Копія документа з помилкою (якщо є).

Докази вашого права на нерухомість.

Обґрунтування, чому не можна розв'язати питання іншим способом.

Судовий збір у 2025 році становить 605 гривень 60 копійок.

За словами юристки Клічук, щоб не потрапити в подібну ситуацію, варто уважно читати документи перед підписанням. Також зберігайте копії – паперові та цифрові. А у разі потреби звертатися до перевірених спеціалістів.

Правильність правовстановлюючих документів – ключ до спокійного користування та розпорядження нерухомістю. Якщо помилка вже допущена – не зволікайте. Чим раніше її виправити, тим менше клопоту в майбутньому.