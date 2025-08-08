Про те, які помилки є критичними та як діяти, розповіла юристка Лілія Клічук у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.
Які документи вважаються правовстановлюючими?
Серед найважливіших документів, які підтверджують право власності:
- договір купівлі-продажу, дарування, міни;
- свідоцтво про право на спадщину;
- свідоцтво про спільне майно подружжя;
- рішення державного реєстратора;
- інші документи, що підтверджують право власності.
Як помилки є критичними?
До небезпечних помилок належать:
- неправильно написане ім'я чи прізвище;
- помилки в серії або номері документа;
- невірна адреса об'єкта;
- помилкове зазначення частки у праві власності;
- розбіжності в площі або виді нерухомості.
Навіть дрібна неточність – привід для юридичних труднощів. Зокрема, нотаріус може відмовити у спадкуванні або укладанні угоди.
Якщо помилка сталася з вини установи, яка видала документ (наприклад, нотаріуса чи органу місцевого самоврядування), її можна виправити в позасудовому порядку. Потрібно звернутися до цієї установи з відповідною заявою.
Але якщо установа ліквідована, документ втрачено або установа не має повноважень на виправлення – тоді доведеться звертатися до суду.
Виправлення помилки через суд: як це працює
У таких випадках подається заява про встановлення юридичного факту. Це дозволяє підтвердити, що документ дійсно належить заявнику.
Важливо! Суд не встановлює право власності, а лише підтверджує юридичну належність документа.
Що потрібно для суду:
- Копія документа з помилкою (якщо є).
- Докази вашого права на нерухомість.
- Обґрунтування, чому не можна розв'язати питання іншим способом.
- Судовий збір у 2025 році становить 605 гривень 60 копійок.
За словами юристки Клічук, щоб не потрапити в подібну ситуацію, варто уважно читати документи перед підписанням. Також зберігайте копії – паперові та цифрові. А у разі потреби звертатися до перевірених спеціалістів.
Правильність правовстановлюючих документів – ключ до спокійного користування та розпорядження нерухомістю. Якщо помилка вже допущена – не зволікайте. Чим раніше її виправити, тим менше клопоту в майбутньому.