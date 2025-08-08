Про те, які помилки є критичними та як діяти, розповіла юристка Лілія Клічук у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.

Які документи вважаються правовстановлюючими?

Серед найважливіших документів, які підтверджують право власності:

  • договір купівлі-продажу, дарування, міни;
  • свідоцтво про право на спадщину;
  • свідоцтво про спільне майно подружжя;
  • рішення державного реєстратора;
  • інші документи, що підтверджують право власності.

Раніше ми вже писали, що перед купівлею нерухомості в Україні важливо перевірити документи, що підтверджують право власності та виявити можливі обтяження.

Як помилки є критичними?

До небезпечних помилок належать:

  • неправильно написане ім'я чи прізвище;
  • помилки в серії або номері документа;
  • невірна адреса об'єкта;
  • помилкове зазначення частки у праві власності;
  • розбіжності в площі або виді нерухомості.

Навіть дрібна неточність – привід для юридичних труднощів. Зокрема, нотаріус може відмовити у спадкуванні або укладанні угоди.

Якщо помилка сталася з вини установи, яка видала документ (наприклад, нотаріуса чи органу місцевого самоврядування), її можна виправити в позасудовому порядку. Потрібно звернутися до цієї установи з відповідною заявою.

Але якщо установа ліквідована, документ втрачено або установа не має повноважень на виправлення – тоді доведеться звертатися до суду.

Виправлення помилки через суд: як це працює

У таких випадках подається заява про встановлення юридичного факту. Це дозволяє підтвердити, що документ дійсно належить заявнику.

Важливо! Суд не встановлює право власності, а лише підтверджує юридичну належність документа.

Що потрібно для суду:

  • Копія документа з помилкою (якщо є).
  • Докази вашого права на нерухомість.
  • Обґрунтування, чому не можна розв'язати питання іншим способом.
  • Судовий збір у 2025 році становить 605 гривень 60 копійок.

За словами юристки Клічук, щоб не потрапити в подібну ситуацію, варто уважно читати документи перед підписанням. Також зберігайте копії – паперові та цифрові. А у разі потреби звертатися до перевірених спеціалістів.

Правильність правовстановлюючих документів – ключ до спокійного користування та розпорядження нерухомістю. Якщо помилка вже допущена – не зволікайте. Чим раніше її виправити, тим менше клопоту в майбутньому.