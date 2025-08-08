О том, какие ошибки являются критическими и как действовать, рассказала юрист Лилия Кличук в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.
Какие документы считаются правоустанавливающими?
Среди важнейших документов, которые подтверждают право собственности:
- договор купли-продажи, дарения, мены;
- свидетельство о праве на наследство;
- свидетельство о совместном имуществе супругов;
- решение государственного регистратора;
- другие документы, подтверждающие право собственности.
Ранее мы уже писали, что перед покупкой недвижимости в Украине важно проверить документы, подтверждающие право собственности и выявить возможные обременения.
Как ошибки являются критическими?
К опасным ошибкам относятся:
- неправильно написанное имя или фамилия;
- ошибки в серии или номере документа;
- неверный адрес объекта;
- ошибочное указание доли в праве собственности;
- несовпадения в площади или виде недвижимости.
Даже мелкая неточность – повод для юридических трудностей. В частности, нотариус может отказать в наследовании или заключении сделки.
Право собственности на недвижимость – какая ошибка будет стоить жилья / Фото Unsplash
Если ошибка произошла по вине учреждения, выдавшего документ (например, нотариуса или органа местного самоуправления), ее можно исправить во внесудебном порядке. Нужно обратиться в это учреждение с соответствующим заявлением.
Но если учреждение ликвидировано, документ утерян или учреждение не имеет полномочий на исправление – тогда придется обращаться в суд.
Исправление ошибки через суд: как это работает
В таких случаях подается заявление об установлении юридического факта. Это позволяет подтвердить, что документ действительно принадлежит заявителю.
Важно! Суд не устанавливает право собственности, а лишь подтверждает юридическую принадлежность документа.
Что нужно для суда:
- Копия документа с ошибкой (если есть).
- Доказательства вашего права на недвижимость.
- Обоснование, почему нельзя решить вопрос другим способом.
- Судебный сбор в 2025 году составляет 605 гривен 60 копеек.
По словам юристки Кличук, чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит внимательно читать документы перед подписанием. Также сохраняйте копии – бумажные и цифровые. А в случае необходимости обращаться к проверенным специалистам.
Правильность правоустанавливающих документов – ключ к спокойному пользованию и распоряжению недвижимостью. Если ошибка уже допущена – не медлите. Чем раньше ее исправить, тем меньше хлопот в будущем.