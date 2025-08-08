О том, какие ошибки являются критическими и как действовать, рассказала юрист Лилия Кличук в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.

Смотрите также Во Львове или Ужгороде: где дешевле арендовать квартиру

Какие документы считаются правоустанавливающими?

Среди важнейших документов, которые подтверждают право собственности:

договор купли-продажи, дарения, мены;

свидетельство о праве на наследство;

свидетельство о совместном имуществе супругов;

решение государственного регистратора;

другие документы, подтверждающие право собственности.

Ранее мы уже писали, что перед покупкой недвижимости в Украине важно проверить документы, подтверждающие право собственности и выявить возможные обременения.

Как ошибки являются критическими?

К опасным ошибкам относятся:

неправильно написанное имя или фамилия;

ошибки в серии или номере документа;

неверный адрес объекта;

ошибочное указание доли в праве собственности;

несовпадения в площади или виде недвижимости.

Даже мелкая неточность – повод для юридических трудностей. В частности, нотариус может отказать в наследовании или заключении сделки.



Право собственности на недвижимость – какая ошибка будет стоить жилья / Фото Unsplash

Если ошибка произошла по вине учреждения, выдавшего документ (например, нотариуса или органа местного самоуправления), ее можно исправить во внесудебном порядке. Нужно обратиться в это учреждение с соответствующим заявлением.

Но если учреждение ликвидировано, документ утерян или учреждение не имеет полномочий на исправление – тогда придется обращаться в суд.

Исправление ошибки через суд: как это работает

В таких случаях подается заявление об установлении юридического факта. Это позволяет подтвердить, что документ действительно принадлежит заявителю.

Важно! Суд не устанавливает право собственности, а лишь подтверждает юридическую принадлежность документа.

Что нужно для суда:

Копия документа с ошибкой (если есть).

Доказательства вашего права на недвижимость.

Обоснование, почему нельзя решить вопрос другим способом.

Судебный сбор в 2025 году составляет 605 гривен 60 копеек.

По словам юристки Кличук, чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит внимательно читать документы перед подписанием. Также сохраняйте копии – бумажные и цифровые. А в случае необходимости обращаться к проверенным специалистам.

Правильность правоустанавливающих документов – ключ к спокойному пользованию и распоряжению недвижимостью. Если ошибка уже допущена – не медлите. Чем раньше ее исправить, тем меньше хлопот в будущем.