Несподівані лідери: квартири в яких областях цікавлять покупців найбільше

В деяких областях України суттєво зріс попит на нерухомість за минулий місяць. Покупці особливо цікавилися квартирами на вторинному ринку.

Український маркетплейс DIM.RIA проаналізував ситуацію на ринку первинного та вторинного житла в Україні за травень. 24 Канал розповідає, у яких областях суттєво зросла зацікавленість покупців.

Зверніть увагу Ціни рухаються вгору: у яких областях квартири в новобудовах подорожчали найбільше

Які області стали лідерами на ринку

Найпомітніше на первинному ринку зросла зацікавленість покупців у Тернопільській області. Попит на квартири в новобудовах підвищився на 22% в порівнянні з квітнем.

Водночас суттєве зниження попиту зафіксоване в Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях.



Ціни на первинному ринку / Аналітика DIM.RIA

Що стосується вторинного ринку, то тут теж лідером є західний регіон. У Хмельницькій області попит зріс аж на 45%. На другому місці – Одещина (+30%), на третьому – Волинь (+21%).

Чи вплинуло це на ціни

Середня вартість квадратного метра в Тернопільській області зросла на 3% – до 692 доларів у новобудові.

На вторинному ринку однокімнатні квартири у Хмельницькій області подорожчали на 2% – до 41,1 тисячі доларів. У Волинській області вартість зросла до 54,9 тисячі доларів – на 4%.



Середні ціни на однокімнатну квартиру / Аналітика DIM.RIA

На Одещині вартість майже не змінилася і становить 49,3 тисячі доларів за однокімнатне житло.