Квартиру в Харкові вартістю понад 3,9 мільйона гривень оформили на тещу керівника сервісного центру МВС. Суд визнав нерухомість необґрунтованим активом і постановив стягнути з посадовця понад 3,5 мільйона гривень на користь держави.

Чому у посадовця МВС конфіскували частину вартості квартири

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо майна керівника одного із сервісних центрів МВС на Харківщині. Позов стосувався квартири, придбаної родиною посадовця, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

У 2021 році родина посадовця придбала квартиру в Харкові вартістю понад 3,9 мільйона гривень. Право власності на нерухомість оформили на його тещу.

Перевірку НАЗК розпочало після повідомлення про можливу корупцію від територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві. Фахівці агентства проаналізували доходи та витрати родини й встановили, що законних коштів для придбання квартири було недостатньо.

У квітні 2026 року САП звернулася до суду з вимогою визнати актив необґрунтованим та стягнути його на користь держави. За результатами розгляду справи суд постановив стягнути з посадовця понад 3,5 мільйона гривень, що становить частину вартості придбаної квартири.

Нагадаємо, раніше ми писали, що родина полковника поліції Володимира Ценова володіє маєтком під Києвом, вартість якого оцінюють у 750 – 800 тисяч доларів. Нерухомість із басейном, спортзалом і гаражем оформлена на батька посадовця.