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Почему у должностного лица МВД конфисковали часть стоимости квартиры

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении имущества руководителя одного из сервисных центров МВД в Харьковской области. Иск касался квартиры, приобретенной семьей чиновника, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В 2021 году семья чиновника приобрела квартиру в Харькове стоимостью более 3,9 миллиона гривен. Право собственности на недвижимость оформили на его тещу.

Проверку НАПК начало после получения сообщения о возможной коррупции от территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве. Специалисты агентства проанализировали доходы и расходы семьи и установили, что законных средств для приобретения квартиры было недостаточно.

В апреле 2026 года САП обратилась в суд с требованием признать актив необоснованным и взыскать его в пользу государства. По результатам рассмотрения дела суд постановил взыскать с чиновника более 3,5 миллиона гривен, что составляет часть стоимости приобретенной квартиры.

Напомним, ранее мы писали, что семья полковника полиции Владимира Ценова владеет поместьем под Киевом, стоимость которого оценивается в 750–800 тысяч долларов. Недвижимость с бассейном, спортзалом и гаражом оформлена на отца чиновника.