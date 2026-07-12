Квартира порожня, а платіжки приходять: за які комунальні послуги можна не платити

Якщо у квартирі ніхто не живе, це не означає, що власник може повністю перестати платити за комунальні послуги. Частини нарахувань справді можна уникнути, однак опалення, утримання будинку та абонентську плату доведеться оплачувати й надалі.

Чи потрібно платити за комуналку, якщо у квартирі ніхто не живе

Сума у платіжках залежить від виду послуги та наявності лічильників, пише Асоціація платників податків України.

Якщо у квартирі встановлені прилади обліку води, газу й електроенергії, плату визначають за фактичним споживанням.

У порожній квартирі показники не змінюються, тому нарахування за використані ресурси можуть бути нульовими. Водночас власнику потрібно щомісяця передавати актуальні дані лічильників, навіть коли вони залишилися такими самими.

Без цих показників постачальник може розрахувати плату за середнім споживанням або встановленими нормами. Через це борг за комуналку інколи з'являється навіть у квартирі, де ніхто не живе.

Як не платити за воду, газ і світло

Коли лічильників немає, оплату нараховують за нормами та з урахуванням кількості зареєстрованих мешканців. Щоб призупинити такі платежі, власнику потрібно підтвердити, що квартирою не користуються.

Спочатку слід звернутися до ОСББ або керуючої компанії та оформити акт про непроживання. Потім окремі заяви подають постачальникам води, газу, електроенергії та послуги з вивезення побутових відходів.

До звернення додають документи, які підтверджують відсутність мешканців. Це можуть бути відмітки про перетин кордону, довідка ВПО, квитки або інші підтвердження. Надіслати документи можна поштою, електронною поштою або через онлайн-сервіс постачальника, якщо така можливість є.

За які послуги доведеться платити в будь-якому разі

Навіть у порожній квартирі власник має сплачувати централізоване опалення. У платіжці враховують не лише тепло у самому житлі, а й опалення під'їздів, інших місць загального користування та тепло від стояків.

Також зберігається плата за утримання будинку й прибудинкової території. До неї входять прибирання, освітлення під'їздів та обслуговування ліфтів. Обов'язковою залишається й абонентська плата. Її нараховують незалежно від фактичного споживання ресурсу.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих у квартирі людей може впливати на розмір комунальних платежів. Якщо у житлі немає лічильників, плату за окремі послуги часто нараховують за кількістю прописаних, тому після реєстрації нових мешканців суми у платіжках можуть зрости.